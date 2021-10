Karol Conká passa o fim de semana com Carlinhos Maia e ex de Jojo Todynho

Após lançar a música "Subida", trilha sonora do jogo de videogame "FIFA 2022", Karol Conká exibiu momentos do fim de semana nos Stories do Instagram. A cantora está em Alagoas, acompanhada de alguns amigos, como Carlinhos Maia e o jogador do Boavista Polidoro Júnior, ex de Jojo Todynho.

Aos poucos, Karol está retornando sua carreira. A artista se envolveu em uma série de polêmicas durante sua participação no Big Brother Brasil 2021, onde foi acusada de tortura psicológica e xenofobia, resultando em sua eliminação com rejeição recorde. Após a saída, ela chegou a lançar a música "Dilúvio" e o documentário "A Vida Depois do Tombo", do Globoplay. Também produziu o programa "Vem K", divulgado em seu Instagram, onde falou sobre saúde mental na primeira temporada. Recentemente, lançou a faixa "Subida", produzida por RDD (Rafa Dias).

A artista exibiu na rede social imagens de um iate, onde estava com os amigos, cantando seu hit "Tombei" e comendo ostras. O que chamou a atenção dos internautas foi a presença de Polidoro, que recentemente esteve envolvido em um relacionamento com Jojo, campeã de "A Fazenda". Carlinhos Maia confirmou que Karol e Polidoro estavam juntos, através de seus stories, e parabenizou o rapaz pela coragem de estar com uma pessoa "cancelada".

Polidoro e Jojo Todynho

Os dois estavam se conhecendo melhor, quando a modelo Cristina Mendonça afirmou que tinha um relacionamento de anos com o jogador. O jogador negou e chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a moça. "Conheço a Cristina há dois anos, do Instagram. A primeira vez que fui encontrá-la foi ano passado. A gente ficou uma vez e outra esse ano agora. Mas relacionamento sério nunca tive com ela. Não tinha nenhum compromisso", declarou na ocasião.

Segundo Polidoro, o relacionamento com Jojo estremeceu depois dessa confusão. "Ela ficou surpresa e magoada, não merece essa exposição desnecessária, ela é uma pessoa maravilhosa. Vamos deixar para o tempo dizer o que vai suceder", comentou.

