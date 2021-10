10 músicas para o fim de semana; de Jonas Brothers a Anavitória

Clipes de Coldplay e BTS, Jonas Brothers, Twice, parceira de Anavitória e Jorge e Mateus, a "Subida" de Karol Conká são algumas das novidades deste fim de semana. O Vida&Arte fez uma seleção com os principais lançamentos do mundo da música. Confira:

1. Coldplay e BTS - My Universe



A banda britânica Coldplay e o grupo sul-coreano BTS lançaram a música "My Universe" na semana passada e disponibilizaram nesta quinta (30/09) o clipe. A faixa faz parte do próximo álbum da banda, chamado "Music of the Spheres", previsto para ser lançado em 15 de outubro.

2. Jonas Brothers - Who's In Your Head



Após o lançamento de “Remember This”, “Leave Before You Love Me” e “Mercy”, os Jonas Brothers lançaram o clipe de "Who's In Your Head". Nick Jonas revelou em entrevista que os irmãos não pararam de trabalhar juntos com a pandemia e planejam lançar novidades. “Temos trabalhado juntos neste ano e meio em que estivemos separados. Sempre meio que continuamos trabalhando um pouco, tentando encontrar novas músicas e novas inspirações. Eu acho que com a turnê em mente, faria sentido. Mas, novamente, eu não quero revelar muito, apenas mantenha seus olhos e ouvidos abertos”, declarou.

3. Twice - The Feels

O girl group Twice, formado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu, lançou o clipe de sua primeira música em inglês "The Feels". A integrante Chaeyoung afirmou em entrevista recente que o grupo estaria produzindo um álbum.

4. Anavitória e Jorge e Mateus - Geleira do Tempo



O sertanejo se uniu ao MPB na faixa "Geleira do Tempo". A canção foi composta por Ana Caetano e pelo produtor musical Tó Brandileone e fala sobre um amor que permanece conectado apesar da distância.

5. Lady Gaga e Tony Bennett - Love for Sale



Lady Gaga e Tony Bennett finalmente lançaram o álbum "Love for Sale", que reúne 12 clássicos de Cole Porter, como "Night and Day", "I've Got Under My Skin" e "Love for Sale".

6. Skylar Grey, Polo G, Mozzy e Eminem - Last One Standing

"Last One Standing", música oficial de "Venom: Tempo de Carnificina", foi lançada e reúne Skylar Grey, Polo G, Mozzy e Eminem. O filme está previsto para estrear no dia 7 de outubro no Brasil.

7. Manu Gavassi - Catarina

Manu Gavassi está trabalhando no lançamento de seu próximo álbum e divulgou a música "Catarina". A faixa é uma homenagem à sua irmã mais nova.

8. Elton John e Stevie Wonder – Finish Line

Dando continuidade ao projeto "Lockdown Sessions", Elton John lançou a faixa "Finish Line", em parceria com Stevie Wonder. Anteriormente, ele divulgou músicas com Dua Lipa e Charlie Puth.

9. Karol Conká e RDD - Subida

Após sair do "Big Brother Brasil 2021" com recorde de rejeição, Karol Conká lançou a faixa "Dilúvio", onde refletiu sobre suas batalhas. Agora a cantora lançou a faixa "Subida", produzida por RDD (Rafa Dias) e que integra a trilha sonora do jogo de videogame "FIFA 2022".



10. Doode e Teto e Matuê - GROUPIES



Em 1967, o termo "groupies" surgiu para descrever garotas que perseguiam cantores e integrantes de bandas. Baseados nesse tema, Matuê, Doode e Teto lançaram a faixa "Groupies".

