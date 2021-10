Segundo episódio do reality culinário da Record TV irá passar nesta sexta, 1º de outubro (01/10). Saiba o que vai acontecer no programa de hoje e o horário. Enrique Barrakhuda tem o poder da Faca de Ouro neste episódio. O último eliminado do Top Chef Brasil foi o participante Felipe Salles, de 35 anos.

Nesta sexta-feira, 1º de outubro (01/10) vai ao ar o segundo episódio do reality culinário Top Chef Brasil 2021. Na terceira temporada, 14 chefs profissionais seguem na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil e o título de Top Chef Brasil. Os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

No episódio de hoje, os participantes irão passar por desafios no Teste de Fogo, ao provarem suas habilidades com junção de pratos de diferentes países. O chef Enrique Barrakhuda venceu o desafio e conquistou a Faca de Ouro, item que lhe dá poder, e poderá escolher e juntar as nacionalidades.

Na prova do último programa, o grupo Verde venceu o Teste de Fogo o e não corre risco de eliminação nesta sexta (01/10). Veja quem está imune esta semana:

Rodrigo Kossatz

Djalma Victor Santos

Manuela Bressani

Hoje, mais um participante irá para a casa. O primeiro eliminado da temporada foi o chef Felipe Sales, de 35 anos. O apresentador Felipe Bronze elogiou o molho de Felipe, mas reclamou do cozimento do prato. "É um erro longe do que esperamos de um chef do seu talento e da sua categoria", comentou o apresentador. Porém, o erro de Felipe foi considerado mais grave e o participante foi o primeiro eliminado da temporada de 2021 do Top Chef Brasil. O chef nasceu em Elói Mendes (MG), mas mora no município de Setúbal, em Portugal

Top Chef Brasil 2021: quem já saiu?

Primeiro eliminado: Felipe Salles

Top Chef Brasil 2021 hoje, 1º: onde assistir ao vivo e horário

A terceira temporada do reality Top Chef Brasil estreou na última sexta-feira, 24 de setembro (24/09). Em busca do prêmio de R$ 300 mil e da titulação de top chef do País, os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

O Top Chef Brasil 3 irá ao ar às sextas-feiras, logo após A Fazenda 13, a partir das 23 horas e 15 minutos (horário de Brasília), na TV Record. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão ao vivo e online do reality show.

