Luciano Huck estreia neste domingo novo programa 'Domingão com Huck'

O "Domingão do Huck"' começa após o jogo de Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O novo programa dominical de Luciano Huck estreia hoje, 5 de setembro. O apresentador vai assumir as tardes do dia na programação da TV Globo no lugar Fausto Silva. O "Domingão do Huck" começa após a exibição do jogo de Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Até dezembro, a atração tem uma grade com programação que lembra a do antigo "Caldeirão do Huck", que ia ao ar aos sábados. Já em janeiro de 2022, Huck passa a comandar a nova temporada do "Domingão" com outras novidades.

Huck gravou seu último "Caldeirão" na terça-feira, 17 de agosto, e compartilhou alguns vídeos no Instagram, nos quais mostra também parte da equipe da atração. "Dá um certo aperto no coração, mas tudo bem. Bora lá."

Com a saída de Huck dos sábados, Marcos Mion assumiu o comando do "Caldeirão". O programa passa a se chamar no "Caldeirão com Mion", mas a previsão da emissora é que só vá ao ar até o final deste ano.

Em 2022, Mion deve assumir projetos no Multishow, ainda em fase de desenvolvimento. Segundo comunicado da Globo, estes projetos incluem um reality, um programa semanal, transmissões de festivais e outras novidades que ainda serão divulgadas.

A Globo diz, no comunicado, que "aposta em toda sua versatilidade para comandar múltiplas atrações e cocriar produções inéditas".

