Domingão com Huck: confira lista de participantes do Show dos Famosos

O programa faz parte do "Domingão com Huck" que estreia em setembro

Está chegando a estreia de "Domingão com Huck". O programa vai ao ar no dia 5 de setembro e terá o retorno do "Show dos Famosos", quadro que já tem 3 temporadas e era comandado por Faustão. Serão 9 participantes: Fiuk, Gloria Groove, Wanessa Camargo, Mariana Rios, Diego Hypólito, Robson Nunes, Margareth Menezes, Thiago Arancam e Vitor Kley.

Com a pandemia, o quadro ficou de fora da programação. Previsto para ir ao ar em abril de 2020, Fausto Silva chegou a anunciar o elenco da edição: Alexandre Pires, Barbara Fialho, Cleo, Diogo Vilela, Lexa, Margareth Menezes, Thiago Arancam e Vitor Kley. Porém, devido a compromissos profissionais, a maioria não continuou para a temporada de 2021, restando apenas Margareth, Arancam e Kley.

Conheça o Show dos Famosos:

O programa foi exibido pela primeira vez na TV Globo em 2017. Trata-se de um talent show musical, sendo uma versão brasileira do programa espanhol "Your Face Sounds Familiar". A produção original já rendeu diversas adaptações ao redor do mundo, inclusive o SBT fez uma versão similar, com o "Esse Artista Sou Eu", em 2014, mas o programa rendeu apenas uma temporada e a emissora abriu mão dos direitos autorais, que foram adquiridos pela Globo.

Na competição, os participantes têm o desafio de se caracterizar o mais parecido possível com artistas nacionais ou internacionais e realizar um número musical. O time de jurados foi composto inicialmente por Miguel Falabella, Claudia Raia e Silvio de Abreu. A partir da segunda temporada, Boninho assumiu o lugar de Silvio. Entre os vencedores das temporadas anteriores estão: Ícaro Silva, Mumuzinho, Ludmilla e Di Ferrero.

Conheça os participantes da 4ª temporada:

Fiuk

Filho de Fábio Júnior, Fiuk é conhecido por sua carreira como cantor e ator. Foi vocalista da banda Hori, responsável pela trilha sonora da 17ª temporada de "Malhação" com as faixas "Quem Eu Sou" e "Só Você". O artista já chegou a fazer parte da trilha sonora de "Eclipse" da saga "Crepúsculo" com a composição de "Eterno Para Você". Fiuk participou do Big Brother Brasil 2021 e ficou em terceiro lugar no reality.

Gloria Groove

Daniel Garcia Felicione Napoleão iniciou sua carreira em 2002 no grupo Galera do Balão, nova versão da Turma do Balão Mágico. Em 2006, foi finalista do quadro de calouros Jovens Talentos, no Programa Raul Gil, e esteve na telenovela Bicho do Mato, na RecordTV. Realizou diversos trabalhos na dublagem e em 2016 retornou a música como drag queen, com o nome de Gloria Groove. Entre seus maiores sucessos estão "Império", "Catuaba", "Gloriosa", "Muleke Brasileiro", "Bumbum de Ouro", "Arrasta" e "Coisa Boa".

Wanessa Camargo

Filha de Zezé Di Camargo, Wanessa é cantora, compositora, dançarina e atriz. Na década de 1990, participou da versão brasileira do musical "Cats", fez parte do grupo de bailarinos da dupla Zezé Di Camargo & Luciano e do coral de jovens da Flórida, chegando a se apresentar na Disney World. Fez sucesso na música nos anos 2000, com os álbuns Wanessa Camargo (2000), Wanessa Camargo (2001) e Wanessa Camargo (2002), que foram certificados com ouro pela Pro-Música Brasil.

Mariana Rios

Atriz, cantora e apresentadora, Mariana ficou conhecida por seus trabalhos em "Malhação", "Salve Jorge" e "Além do Horizonte". Foi vencedora dos prêmios Melhores do Ano 2008 do programa "Domingão do Faustão", na categoria de Atriz Revelação; Melhor Atriz Nacional, pela Capricho Awards e o Prêmio Jovem Brasileiro de Melhor Atriz. Lançou seu primeiro álbum, "Mariana Rios", em 2009.

Diego Hypólito

Atleta de ginástica artística, Diego Hypólito é bicampeão mundial do solo. Caiu em sua série de solo, aparelho em que era favorito ao título, nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), mas foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016).

Robson Nunes

Ator, apresentador, cantor, humorista e dublador. Na televisão, atuou em Malhação, da Rede Globo, e interpretou o jovem Tim Maia no especial Por Toda Minha Vida. No Disney Channel, apresentou os programas Zapping Zone e Disney Channel Games.

Margareth Menezes

Cantora, compositora e atriz, Margareth é vencedora de dois troféus Caymmi, dois troféus Imprensa, quatro troféus Dodô e Osmar, além de ser indicada para o GRAMMY Awards e GRAMMY Latino. Ficou conhecida por interpretar a canção "Dandalunda" e já realizou 21 turnês mundiais. É considerada pelo jornal Los Angeles Times, como a "Aretha Franklin brasileira".

Thiago Arancam

Sendo um tenor lírico, ficou conhecido por interpretar o Fantasma da Ópera na passagem do musical pelo Brasil em 2018. Recebeu três prêmios no Concurso Lírico Internacional Operalia 2008.

Vitor Kley



Cantor e compositor, ficou conhecido pela faixa "O Sol", que lhe rendeu uma certificação de disco de diamante duplo no Brasil e disco de platina em Portugal, se tornando uma das canções mais ouvidas do país.

