Atriz trans lamenta fim de Malhação: "Fui primeira e última?"

Em meio aos preparativos para a 28ª temporada, Malhação foi cancelada. Atualmente, está sendo reprisado "Malhação: Sonhos" e, após o fim, a emissora irá contar com uma nova programação no período da tarde. Gabriela Loran, a primeira atriz trans a participar da produção, lamentou o fim da novela nas redes sociais.

"O projeto inédito de Malhação que estava sendo produzido foi adiado, e uma nova grade de programação para as tardes da Globo está sendo desenvolvida", afirmou a Globo. Gabriela Loran atuou em "Malhação Vidas Brasileiras", exibida entre 7 de março de 2018 e 15 de abril de 2019, e relembrou sua participação através de uma publicação no Instagram. "Eu fui a primeira atriz trans de Malhação e a última?", questionou na postagem.

Sobre o assunto Claudia Raia revela que já fingiu desmaio em motel: "fiz uma cena"

Marília Mendonça e Murilo Huff se separam pela segunda vez

Fátima Bernardes será substituída por um mês no Encontro, diz colunista

Verdades Secretas não será exibida hoje, quarta-feira, 29

Malhação é cancelada pela TV Globo; emissora planeja nova grade para a tarde

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Lembro como se fosse hoje o dia que fui ao teste para a personagem Priscila de Malhação Vidas Brasileiras, estava só com o dinheiro de uma passagem no bolso, apenas um lanche no estômago e muita fé de que seria uma grande oportunidade", escreveu. "Sempre fui a teste sem ter medo da quantidade de atores lá mas sim com o coração cheio de gratidão e confiante que se fosse para ser meu, seria meu. E foi!", declarou.

No dia seguinte, ela recebeu uma ligação: "'Alô falo com a Priscila?' Eu: 'Não, aqui é a Gabriela' então ela retruca 'É a Priscila sim, você será a Priscila da nossa malhação'", narrou. "Meu coração parou! E tudo fez sentido. Era minha aquela oportunidade. Eu poderia fazer a diferença", disse.

"Eu seria a primeira atriz trans da Malhação. Mesmo com medo fui e vivi cada segundo! Malhação me abriu muitas portas e me trouxe pessoas incríveis. Além de poder ser referência para outras pessoas trans também", pontuou.

"Eu digo, nunca desista! Já recebi diversos nãos! Já disseram para mim que eu só faria personagens de porteiro, empregado e prostituta. Eu posso sim hoje fazer empregada, prostituta mas jamais só esses! Eu sou diversa! Minha arte é diversa! E eu quero o mundo! Então farei todos esses personagens com orgulho da minha trajetória até eles!", afirmou.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags