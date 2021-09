Top Chef Brasil 2021 estreia hoje, 24; onde assistir ao vivo e horário

Terceira temporada do reality culinário da TV Record estreia hoje, nesta sexta, 23 de setembro (23/09). Em 2021, um total de 15 chefs irão buscar o prêmio de R$ 300 mil e o título de Top Chef Brasil. Veja onde assistir ao vivo na TV e online e qual horário começa o programa

A terceira temporada do reality Top Chef Brasil estreia hoje, sexta-feira, 24 de setembro (24/09). Na temporada de 2021, 15 chefs profissionais irão buscar o prêmio de R$ 300 mil e o título de Top Chef Brasil. Os pratos serão avaliados pelos jurados e chefs Emmanuel Bassoleil e Felipe Bronze, além da crítica de gastronomia Ailin Aleixo.

Já na estreia do reality, os chefs anunciados vão passar por desafios para testar suas habilidades sobre o pré-preparo dos ingredientes. A partir desse resultado, as duas equipes serão definidas. Hoje também acontece a primeira prova da temporada: o Teste de Fogo, onde as equipes irão se revezar às cegas para entregar um menu completo. O grupo vencedor já garante imunidade na primeira semana.

Sobre o assunto Verdades Secretas: horário e onde assistir ao vivo hoje, sexta, 24

A Fazenda 13: Quem é Lary Bottino, substituta de Medrado no reality

A Fazenda: saída de Medrado é confirmada; participante está fora do reality

Grávida, Andressa Urach anuncia fim do casamento com Thiago Lopes

Elon Musk e Grimes estão 'semi-separados', revela o bilionário; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Desafio de Eliminação, os chefs da equipe perdedora do Teste de Fogo vão precisar mostrar técnicas e personalidades em um prato autoral. Ainda hoje, o chef que entregar o pior prato vai sair da competição e se tornará o primeiro eliminado da temporada do Top Chef Brasil 2021.

Top Chef Brasil 2021 hoje, 24: onde assistir ao vivo e horário

A terceira temporada do Top Chef Brasil 3 irá ao ar às sextas-feiras, logo após A Fazenda 13, a partir das 23 horas e 15 minutos (horário de Brasília), na TV Record. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão ao vivo e online do reality show.

Tags