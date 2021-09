Elon Musk e Grimes estão 'semi-separados', revela o bilionário; entenda

O relacionamento do excêntrico empresário Elon Musk e da cantora Grimes chegou ao fim após três anos de casados. O fundador da SpaceX concedeu entrevista ao site Page Six e informou que ambos estão "semi-separados". A explicação do bilionário para o termo é de que ambos continuam mantendo a amizade e cuidando do filho X Æ A-Xii, de 1 ano. Dentre os motivos da separação, estão as constantes viagens de Musk em trabalhos para a SpaceX e a Tesla, Inc.

A última vez que o Elon e Grimes foram vistos juntos foi no Met Gala, em 2018, quando informaram ao público geral que estavam vivendo um romance. Na última edição do evento, em setembro deste ano, Grimes participou do baile sem a companhia do então esposo. O empresário acumula uma riqueza de mais de US$ 160 bilhões, se tornando o homem mais rico do mundo no início desse ano, superando Jeff Bezos, fundador da Amazon.

Em 2020, o casal teve o primeiro filho e seu nome deu o que falar. Batizado de X Æ A-12, uma lei imposta pelo estado americano da Califórnia exigiu que Grimes e Musk mudassem o nome do bebê. A regra não permite que os nomes tenham numerais em seus registros. Após a alteração, o novo nome passou a ser X Æ A-Xii.

À época, a cantora explicou o nome da criança aos fãs. “X é uma variável desconhecida; Æ é a ortografia élfica de Ai (amor e/ou inteligência artificial; A-12 é a precursora da SR-17, nossa aeronave favorita: sem armas, sem defesas, apenas velocidade, ótimo em batalha, mas não violento”, disse.

A empresa de Musk domina o mercado de veículos e vem tendo bastante destaque na bilionária corrida espacial. O próximo passo da empresa é a fabricação de robôs humanoides e Musk já anunciou que um protótipo inicial do "Tesla Bot" estará pronto até 2022.

