Em nave da SpaceX, turistas se impressionam com visão da Terra no espaço

A astronauta Sian Proctor divulgou nesta quarta-feira, 22, imagens da Terra vista durante viagem na cápsula Crew Dragon, fabricada pela empresa aeroespacial SpaceX. Os registros foram feitos durante a primeira vez em que a tripulação abriu a cúpula de vidro da aeronave. Os tripulantes foram os primeiros civis a fazerem um passeio pelo espaço e orbitarem em torno da Terra sem a presença de astronautas profissionais na tripulação.

Confira o momento:

The moment when me and my amazing crew, @rookisaacman, @ArceneauxHayley, @ChrisSembroski opened up the @SpaceX cupola for the first time, a true highlight of the @inspiration4x mission. Make sure you tune into Countdown on @netflix to see more epic moments from space! @TIME pic.twitter.com/AKmturr9Du