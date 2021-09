Conheça a criptomoeda Floki Inu, que tem nome do cachorro de Elon Musk

Nessa segunda-feira, 13, Elon Musk postou uma foto do seu novo pet no Twitter, um cachorro chamado Floki, da raça japonesa Shiba, a mesma que originou o meme Doge e a criptomoeda-meme dogecoin.

Pouco depois de Musk revelar o cachorro, novos tokens com o mesmo nome do cão começaram a surgir. Um dos primeiros foi Floki Inu – criptomoeda gerada por fãs e membros da comunidade Shiba Inu – cujo preço aumentou quase 30 vezes após a publicação do bilionário.



Sobre o assunto Burger King passa a aceitar Dogecoin para a compra do Dogpper, biscoitos para cachorros

Especialistas comentam sobre as oportunidades e os riscos do mercado de criptomoedas

MPF autoriza venda de criptomoedas apreendidas na Operação Kryptos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa não é a primeira vez que Elon Musk está envolvido em movimentos de alta no mercado de criptoativos, principalmente quando o assunto são as criptomoedas-meme, ativos criados a partir de memes e piadas na internet.

Em 2020 e também em 2021, o CEO da Tesla mencionou a dogecoin algumas vezes no Twitter e gerou uma série de disparadas no preço da moeda. Essa foi, inclusive, a moeda com que Musk pagou a missão espacial DODGE-1.

Tags