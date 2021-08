Mirela e Yugnir acabam pela 3ª vez e dançarina dispara: 'Mentiras e farras'

O noivado dos ex-participantes do “Power Couple Brasil” Mirela Janis e Yugnir Ângelo chegou ao fim nesta quinta-feira, 19. A informação foi revelada pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópole. A dançarina culpou “muitas mentiras e farras” pelo fim do relacionamento. O casal havia noivado no Dia dos Namorados deste ano, enquanto confinados no reality show.

“Agora posso confirmar [o término]. Antes estávamos tentando resolver. Mas terminei”, revelou Mirela em entrevista para o colunista. Esse é o terceiro término da dupla desde o início de seu relacionamento, no começo de 2020. Eles enfrentaram questões resultantes das mesmas situações que levaram Mirela a terminar o noivado.

Em abril de 2020, o primeiro término aconteceu após Mirela ter afirmado não concordar com algumas atitudes de Yugnir. Em setembro, ela assistiu vídeos do ex-namorado cercado por mulheres em uma festa a qual ela não foi convidada. Em dezembro, ela o viu no mesmo cenário e, naquela vez, atirou um copo de bebida no rosto do homem.

Maldição do Power Couple?

Após internautas afirmarem que o término do casal ocorreu devido a uma “maldição” do “Power Couple”, Mirela desabafou. “Não gente, simplesmente, o que o homem não fala, o espírito santo vai lá e mostra, e ele mostrou. Cansei de mentira, farra, tudo isso”, disse ela em uma sequência de vídeos no Instagram Stories.

“Passei por cima de muita coisa por esse amor, por esse relacionamento. Já deu para uma coisa que não é recíproca. Nunca vou entender, porque não faz parte de mim enganar, mentir, ser duas pessoas, não é o que eu sou”, acrescentou. “Quem aqui que nunca voltou na merda de um relacionamento? Que acreditou de novo na pessoa? É o normal, só que agora já deu, chega! Acreditei na mudança. Não mudou? Abraços, beijos e é isso!”, finalizou.



