Brad Pitt entra com processo contra Angelina Jolie

De acordo com o portal Daily Mail, o ator Brad Pitt entrou com processo contra Angelina Jolie por causa de uma vinícola na França

Depois de uma separação conturbada que levou a uma disputa pela guarda dos filhos, Angelina Jolie e Brad Pitt entram em novo processo judicial. O ator acusa a ex-mulher de vender um imóvel compartilhado sem sua autorização. O Chateau Miraval, vinícola francesa em que se casaram, é de propriedade dos dois.

As informações, divulgadas pelo portal Daily Mail, revelam que cada um tinha 50% de posse. Entretanto, o protagonista de “Clube da Luta” detinha 60% no início, sendo 10% concedido à Angelia Jolie posteriormente.

De acordo com as acusações, a atriz está tentando vender sua parte por meio da empresa Nouvel. “Entendemos que, por trás dessa obstrução sistemática, o real objetivo da Nouvel e de sua acionista (Angelina Jolie) é vender sua participação no Chateau Miraval de uma forma que contorne o direito de preferência da Mondo Bongo (empresa de Brad Pitt)”, diz o processo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O objetivo seria ter como resultado: “um ganho de capital obtido graças ao investimento da Mondo Bongo e para o qual Nouvel não contribuiu”.

Segundo o Daily Mail, o jornal conversou com uma pessoa próxima do ex-casal durante as batalhas judiciais: “As ações de Angelina em relação a Brad são consistentemente vingativas”.



Sobre o assunto Chico Buarque se casa em cartório no Rio de Janeiro; veja fotos

Larissa Manoela supera trauma para papel em nova novela da Globo

Verdades Secretas não será exibida hoje, quarta-feira, 22

Tags