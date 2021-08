Após gravidez secreta, atriz de Revenge anuncia nascimento da filha

ÁRIES

O drama poder ser fator de desagregação. Por isso, busque amenizar seu temperamento para poupar o convívio. Além disso, o fluxo emocional tende a se intensificar agora, alimentado por momento de insegurança, conforme aponta a tensão lunar com Vênus e Plutão.

TOURO

A tensão com Vênus e Plutão alerta que é preciso controlar suas paixões para não perder a objetividade. A Lua transita pela área de crise, confrontando-lhe com seus pontos fracos e lhe fazendo se envolver em conflitos devido a sentimentos mal compreendidos em seu íntimo.

GÊMEOS

Os aspectos tensos com Vênus e Plutão apontam descontrole para lidar com limites, portanto tente não negligenciá-los. A Lua transita pelo setor de amizades podendo lhe deixar mais sensível aos problemas alheios. Cuidado para que você não se envolva em excesso em tais questões.

CÂNCER

Tente não deixar que a complexidade dos desafios afete seu senso crítico e sua desenvoltura no trato interpessoal. O trânsito lunar na área de trabalho, sob tensão com Vênus e Plutão, indica problemas ligados ao compartilhamento de responsabilidades com o entorno imediato.

LEÃO

Busque se libertar da negatividade e não alimentar especulações que piorem isso. Aflora conflitos existenciais com a Lua no setor espiritual tensionada a Vênus e Plutão, o que lhe faz ter questionamentos excessivos sobre os rumos de sua vida e a encarar de forma pessimista os atuais desafios.

VIRGEM

É importante esvaziar a mente das frustrações e cultivar serenidade. A vida privada tende a se deparar com desafios sentimentais e patrimoniais, pois a Lua no setor íntimo forma aspectos tensos com Vênus e Plutão. Isso pode ganhar maiores proporções se você não avaliar os fatos de forma imparcial.

LIBRA

Que tal trabalhar dentro de si questões mal resolvidas? Dessa forma você não sobrecarrega o entorno. A passagem da Lua pela área de relacionamentos tende a lhe predispor a transferir suas carências para os outros, pois a tensão do referido astro com Vênus e Plutão desperta insegurança.

ESCORPIÃO

É preciso não perder tempo com intrigas e nem alimentar ressentimentos, entendendo que tirar as pessoas de suas zonas de conforto gera instabilidade emotiva. Conflitos de egos tendem interferir negativamente no dia a dia, pois a Lua no setor das rotinas forma aspectos tensos com Vênus e Plutão.

SAGITÁRIO

Você pode ficar vulnerável por desejar buscar compensações no meio social. Tente se preservar até que o equilíbrio seja restabelecido. O trânsito lunar no setor de prazeres tende a destacar período de carências afetivas, já que o astro forma ângulos tensos com Vênus e Plutão.

CAPRICÓRNIO

Tente evitar o convívio forçado e discutir sobre problemas domésticos cujas soluções dependam de colaboração, pois as emoções podem transbordar. Fase complicada para os relacionamentos íntimos, visto que a Lua na casa da família se aspecta de modo tenso com Vênus e Plutão.

AQUÁRIO

Procure recuar nos confrontos, evitando que eles para rupturas. A Lua no setor comunicativo se aspecta de modo tenso com Vênus e Plutão, indicando fase de possível fragilidade na interação pessoal, pois abre espaço para discussões de relação repletas de ressentimento.

PEIXES

Buscar acordos é o melhor a se fazer, por isso procure se posicionar de forma pacífica e aberta a concessões. A aspectação tensa que a Lua no setor material estabelece com Vênus e Plutão é sugestiva de disputas territoriais, pautadas pela necessidade de mudança de alguns contra o apego de outros.

