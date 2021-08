Pyong Lee: o que se sabe sobre a separação com Sammy Lee

Sammy anunciou a separação em 20 de julho; cena de suposta traição de Pyong com Antonella durante o reality "Ilha Record" foi ao ar na segunda-feira, 16. Veja o que se sabe até agora sobre o fim do casamento

O casamento de Sammy Lee e Pyong Lee chegou ao fim no dia 20 de julho, após o youtuber aparecer embaixo de edredons com Antonella Avellaneda durante o reality show “Ilha Record”. Por meio dos stories no Instagram, Sammy desabafou sobre a situação, após ter defendido o ex-marido dias antes: “Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor!”. Veja o que se sabe até agora sobre o término do casamento de Pyong e Sammy.



Pyong Lee traiu Sammy Lee com Antonella Avellaneda ou não?

O episódio de “Ilha Record” em que Pyong e Antonella dividem uma cama foi ao ar na segunda-feira, 16 de agosto, e gerou repercussão entre o público, já que parte dos telespectadores acredita que não houve traição.



Os dois participantes se aproximaram durante o reality e Antonela foi até a cama do colega para desabafar sobre os seus sentimentos por ele. Pyong se esquivou, lembrando que era casado. A argentina chegou a dizer que não queria “somente descansar ou conversar” e questionou o participante se ele também não queria algo com ela. “Você não quer”, perguntou e o hipnólogo respondeu negativamente. “Você falou outra coisa hoje para mim. Eu te falei que queria e você falou que sim”, argumentou Antonela, mas ele negou novamente: “Eu acho que você interpretou mal”.

No dia seguinte, Antonela tentou novamente se aproximar de Pyong, mas ele lembrou: “Minha ‘vibe’ é essa. Casado. Com filho. Feliz. Amo minha esposa. Para mim, casamento é só uma vez”. A modelo rebateu dizendo: “Ninguém está falando para você se separar”. Nas redes sociais, os internautas reagiram dizendo que não houve traição, enquanto outros afirmaram que ele teria traído ao flertar com a participante.

Quando nasceu o filho de Pyong Lee com Sammy?

Atualmente com um ano e cinco meses, o bebê Jake, filho de Pyong e Sammy, nasceu em 16 de fevereiro de 2020, enquanto o pai estava confinado no BBB20. Ele adentrou o confinamento do reality quando a ex-esposa estava grávida de oito meses. Por isso, recebeu críticas de internautas e foi bombardeado no Twitter sobre a importância de participar do programa ou de presenciar o nascimento do primeiro filho.



O que Sammy Lee falou para Antonela?



Antes de ter certeza da tradição de Pyong e anunciar o fim do casamento, Sammy havia defendido o ex-marido. Ela negou as acusações de infidelidade, levantadas pelo colunista Léo Dias, do site Metrópoles, e disse que o marido, apesar de “ter sentido a tentação”, não caiu desta vez. “Eu nunca fui casada antes, nem ele, eu sei tanto quanto ele como é difícil vencer as tentações do diabo”, escreveu ela.

Ao comentar sobre o assunto, Sammy falou sobre perdão e comparou o instinto humano com o animal: “Nosso ego é coisa doida, e nosso corpo animal é bem difícil de dominar. Por isso eu digo que o ser humano deve ser treinado como se fosse animal. Com constância e dedicação, aprende”. Ela afirmou ter conhecimento dos fatos e disse que o marido está em evolução. “Por nos amar, Deus nos deu liberdade, o livre arbítrio. E mesmo amando muito a Deus, ainda assim fazemos escolhas erradas, pois somos humanos, pecadores”, continuou.

Apesar do discurso pacífico publicado em seu perfil, Sammy alfinetou Antonela. “Gente, eu vou pedir para vocês não irem atacar a mocinha. Coitada, ela tá se fazendo de sonsa porque nunca se deparou com uma situação dessa, ela nunca imaginou que aconteceria isso… de ser uma vagabunda”, falou. A influenciadora apagou os vídeos em seguida, mas a fala foi recuperada por internautas.

Após as declarações, a argentina que ficou conhecida na quarta edição do Big Brother Brasil contestou as acusações.”Sobre alguns comentários envolvendo meu nome e que fiquei sabendo hoje, só posso dizer que acho lamentável pessoas falarem sobre o que não existe e que não aconteceu sem pensar nas famílias das pessoas envolvidas. Lamentável”, escreveu.

Sammy Lee traiu Ed Gama para ficar com Pyong?

Pouco após terminar o casamento com Pyong, Sammy desmentiu boatos de que teria traído seu ex-marido, o humorista Ed Gama, para ficar com o youtuber. Fãs de Sammy encontraram prints comprovando que a relação da loira com Ed teria chegado ao fim em 5 de fevereiro de 2019, enquanto sua primeira interação com Pyong ocorreu em 27 daquele mês. Sammy confirmou a cronologia em um comentário no Instagram.

Os boatos surgiram após internautas relembrarem uma entrevista de Ed ao programa “Pânico”. Na ocasião, o humorista afirmou: “Eu era casado com essa menina e a gente… Ela também casou com Pyong. Eu fiquei sabendo pelo Instagram, pelos sites de fofoca”. E acrescentou, em tom de humor: “Um chifre faz parte. O homem nasce, cresce, toma um chifre, se reproduz e morre. E é melhor já ter tomado do que tomar depois”.

Após o fim do casamento, como está Sammy Lee?

Sammy Lee tem demonstrado decepção nas redes sociais desde o fim do casamento com Pyong. “Assuntos do coração sempre tem o poder de mexer com nossas estruturas. Mas eu acredito que Deus é o alicerce mais poderoso e indestrutível do mundo. Agora, mais do que nunca, coloquei o meu bem-estar como prioridade. Fui acolhida carinhosamente e este carinho triplica a cada dia graças à boa energia de vocês”, disse ela.

Apesar da traição, a loira afirmou que não pretende guardar mágoas, pois construiu uma família com o ex-marido. “A vida é composta por ciclos. Eles se iniciam e também chegam ao fim. Guardo apenas as memórias boas no meu coração e só espero que todos os envolvidos fiquem bem. Tenho certeza que sairei desse momento com uma força surreal, um lindo sorriso no rosto e muita paz dentro de mim”, finalizou.



