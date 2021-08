Porta dos Fundos: podcast sobre relacionamentos estreia no Deezer

O canal Porta dos Fundos lançou um vídeo, nesta segunda-feira, 19, ironizando a forma como os nordestinos são tratados por habitantes de outras regiões do Brasil. Intitulado como “Sudestino”, o vídeo satiriza a situação ao confundir o Sudeste e o Sul, além de tratar toda a região como um único bloco, sem considerar as particularidades de cada estado.

“Olha, se acostuma porque desceu ali do Espírito Santo tudo é um grande Sudeste. Um monte de gente branca comedora de pinhão (semente do pinheiro comum no Sul do País)”, disse a recifense Júlia (Ademara Barros) para o paulistano Bruno (Gregório Duvivier). O contexto da conversa é uma apresentação de trabalho, em que Bruno é um migrante e chega ao Recife.

“Agora vem cá, porque tu viesse para cá e deixasse aquele paraíso, hein? Tu veio tentar uma vida melhor aqui? Tu cansou daquela vida de Oktoberfest todo dia?”, indaga a mulher, que depois volta a questionar se Bruno conhece um homem chamado “Pedro”, que ela conheceu no Rio de Janeiro. “Tu já deve ter esbarrado com ele porque ele fala desse mesmo jeitinho que tu... Com certeza tu conhece”, reforça.

LEIA MAIS | Porta dos Fundos retira do ar vídeo após acusação de machismo e crítica de internautas

Nas redes sociais, o vídeo gerou debate entre os internautas. “Um vídeo pra todos que acham que todo nordestino é igual, tem o mesmo sotaque. O Nordeste é uma região, que tem nove estados e esse povo trata como se fosse um único estado”, reclamou um deles no Twitter. A peça abriu espaço também para reflexão: “Esse vídeo é um tapa na cara em nós sudestinos, como a gente cresce com esse sentimento de reduzir o Nordeste a uma comida só, a uma cultura só”, admitiu outro internauta.

No fim do vídeo, há ainda uma crítica política, em que a recifense culpa os sudestinos pela vitória do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Vocês para mim só tem um defeito que realmente é bem difícil: é que vocês não sabem votar. Tem uma coisa com miliciano que eu nunca vi gostar tanto, basicamente é por causa de vocês que o Brasil não vai pra frente”, disse referindo-se às suspeitas que ligam Bolsonaro às milícias do Rio de Janeiro.

Tags