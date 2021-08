Madonna compartilha fotografia rara com todos os filhos. Confira!

O ator Eduardo Moscovis aproveitou a tarde de segunda-feira, 9, com os filhos, após deixar o hospital no último domingo. Se recuperando de um quadro de Covid-19, o ator foi clicado em sua casa. A foto foi compartilhada por Cynthia Howlett, ex-mulher do artista.

Eduardo curtiu os filhos após receber alta do hospital com uma boa evolução de um quadro de Covid-19 (Foto: Reprodução/Instagram)



Juntamente da foto, ela escreveu uma legenda na publicação: "Do jeito que você merece". Hoje separados, o casal teve Manuela, de 13, e Rodrigo, de 8. Eduardo também é pai de Gabriela, de 22 anos, e Sofia, de 20, frutos do seu antigo relacionamento com Roberta Richard. As informações são do portal Contigo!.

A ator chegou a ser internado com Covid-19, no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro. No Dia dos Pais, no domingo, 8, ele recebeu alta do hospital após seu quadro evoluir bem.

Amigos do ator celebraram sua alta. Bukassa Kabengele desejou uma rápida recuperação ao amigo e brincou: " você é um desses presentes que a vida me trouxe, em breve tomaremos aquela cerveja". Já Carol Castro compartilhou uma montagem em forma de vídeo em que aparece cantando com Eduardo e outros atores.

