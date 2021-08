Aos 81 anos, Suely Franco volta aos palcos: "Não quero me aposentar"

A apresentação acontece no Teatro PetraGold, presencialmente, e também em formato virtual: "É uma sorte estrear no meio dessa confusão"

Aos 81 anos, Suely Franco protagoniza seu primeiro monólogo, “Ela & eu — Vesperal com chuva”. Com direção de Rogéria Gomes, a apresentação ocorre em formato presencial e on-line no Teatro PetraGold, no Leblon, durante todos os sábados de agosto, às 19h.

A carioca interpreta uma personagem reflete histórias de vida, os sonhos de quando era jovem, desencantos, fragilidades, alegrias, decepções e medo, misturando humor com nostalgia. "O monólogo conta a história de uma senhora que está pensando na vida. Ela está esperando uma amiga que está atrasada por causa da chuva, aí relembra várias coisas engraçadas, complicadas, mas é sempre pra cima. Tem a parte triste também, mas é rápido”, explica, em entrevista ao jornal Extra.

A atriz conta que não se prende a idade. “Eu não percebi falta de papel para a minha idade, não, porque eu tenho 16 anos!", brinca. "Mas, realmente, é uma sorte estrear no meio dessa confusão". “Graças a Deus, sempre vivi muita coisa boa. A companhia dos colegas, viagens, tudo volta à cabeça. Lembro meus aniversários de criança, eram maravilhosos. Ir ao jardim zoológico, então, que coisa linda! (risos)”.

“Sou bem-humorada desde garota. Tenho um Instagram (@suelyfrancooficial), porque uma amiga me obrigou a fazer, ela que posta. Todo dia, tem piada nova. Sempre gostei de contar piada. Quando vejo uma boa no jornal, recorto e guardo. Tenho um repertório enorme”. A artista também fala que não se prende a vaidade. “Detesto ficar mudando de roupa, fazer maquiagem e cabelo. É um saco (risos)! Minha alegria é peça em que não tenho que me trocar”.

Durante a pandemia, Suely diz que fez o que sempre quis e nunca pôde, como ficar deitada lendo romances. "Gosto de Nora Roberts, Julia Quinn, aquelas coisas bem românticas. Nada de mistério ou suspense! Também gosto bastante de fazer palavras cruzadas, criptograma, sete erros. Eu me divirto! Vou sentir falta quando voltar a rotina”, revela.

A atriz também fala sobre os planos para o futuro: “Eu me imagino trabalhando. Não quero me aposentar de jeito nenhum! Mas não fico fazendo planos. O único é ter que pagar as contas. Não tem jeito, não dá para escapar! No mercado, tudo só piora. É um absurdo para a gente que já tem um pouquinho de idade, que toma mais remédio. É uma lista deles! E está cada vez mais caro! Mas me lembro das coisas boas e isso fica para trás”.

Informações sobre temporada:

Informações: (21) 2529-7700

Venda de ingressos: www.teatropetragold.com.br

