Governo do Ceará retira recomendação do uso de máscara em locais fechados

Com queda continuada no número de casos e óbitos, o Governo do Estado retirou a recomendação de uso de máscaras em locais fechados com aglomeração e nos transportes coletivos. Medida foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas nas redes sociais, após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, nesta quinta, 16.

"A recomendação continua apenas para idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e, principalmente, todas aquelas que estejam com sintomas gripais. O uso continua a ser obrigatório nas unidades de saúde", orienta.

Governo do Ceará havia voltado a recomendar uso de máscaras em locais fechados e com aglomeração no dia 18 de novembro, durante a quinta onda de contaminação da Covid-19 no Estado.

O Comitê alerta ainda sobre a importância de atualizar o esquema vacinal principalmente das crianças. "Com o início do período de chuvas no Ceará, o começo do ano letivo nas escolas e o aumento dos casos de viroses respiratórias típicos desse período, é fundamental manter o esquema vacinal em dia, sobretudo para as crianças", detalhou Elmano.

O baixo número de casos e óbitos, segundo ele, "demonstra que o quinto ciclo da doença chegou ao fim". O encontro, que ocorre tradicionalmente às sextas, foi antecipado, conforme o chefe do executivo estadual. O Comitê volta a se reunir em um mês.

