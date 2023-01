Covid-19: Fortaleza registra menor média móvel de casos desde a introdução da BQ.1

Fortaleza registrou entre a segunda e a terceira semana de janeiro a menor média móvel de casos da Covid-19 desde a introdução da subvariante BQ.1 do coronavírus, em meados de novembro de 2022. É o que consta o boletim epidemiológico semanal divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quarta-feira, 18. De acordo com o documento, foram registrados 2,4 novos casos da doença entre os dias 10 e 16 de janeiro. O número é 74,4% menor do que o índice de duas semanas atrás (9,4).

Na semana anterior, entre 3 e 9 de janeiro, a média era de 3,4 casos. No pico das transmissões causadas pela BQ.1, no fim de novembro, o indicador chegou a 598 casos. O cenário atual, conforme a SMS, é de baixa transmissão com circulação viral limitada. A taxa de positividade de exames do levantamento mais recente ficou em 0,9%. Das 442 amostras analisadas, apenas quatro apresentaram resultado positivo.

Entre os dias 1º e 16 deste mês, Fortaleza registrou 59 casos de Covid-19. Embora o ciclo mensal ainda não tenha terminado, o número é expressivamente inferior ao acumulado de dezembro, quando 2.082 casos foram notificados. Em novembro, devido à influencia da nova cepa, a quantidade de disgnósticos positivos foi ainda maior, chegando a 6.874. Antes da chegada da subvariante, outubro havia sido encerrado com apenas 70 casos.

Apesar do impacto avassalador nas taxas de contaminação, a SMS ressalta que a BQ.1 não afetou de modo significativo padrão de mortalidade observado até então. Em janeiro, nenhum óbito decorrente da doença foi registrado em Fortaleza. De novembro a dezembro, foram 11 mortes. O período menos letal foi entre setembro e outubro de 2020, com o indicador de óbitos zerado durante os dois meses. Por outro lado, maio de 2021 teve o maior número de vítimas (2.729).

Considerando todo o ciclo pandêmico, a média móvel de mortes fica em 11,7. Em quase três anos de crise sanitária, a Capital cearense registrou 381.170 casos e 12.049 óbitos. Conforme o boletim, o grupo etário de 20 a 59 anos é responde por 73% dos casos e 26% das mortes. Já os idosos com mais de 60 anos representam 73% dos óbitos e 20% dos casos. A maioria dos pacientes mortos pela doença é do sexo masculino (54%).

Distribuição territorial da Covid-19 em Fortaleza



Regional I

Casos: 32.516

Mortes: 1.782

Regional II

Casos: 69.435

Mortes: 2.059

Regional III

Casos: 38.205

Mortes: 1.764

Regional IV

Casos: 41.186

Mortes: 1.639

Regional V

Casos: 54.766

Mortes: 2.618

Regional VI

Casos: 65.415

Mortes: 2.185

Regional não identificada

Casos: 79.647 / Mortes: 0

Total geral de casos: 381.170

Total geral de mortes: 12.049



