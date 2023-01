Covid-19: Fortaleza completa dois anos de vacinação contra 7 milhões de doses aplicadas

Primeira dose do imunizante contra a Covid-19 na Capital cearense foi aplicada no dia 18 de janeiro de 2021 em uma técnica de enfermagem

Dois anos se passaram desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza. Era noite do dia 18 de janeiro de 2021 quando a técnica de enfermagem Maria Silvana Sousa Reis, à época com 51 anos, recebia a primeira dose do imunizante na Capital Cearense, no Hospital Leonardo da Vinci. Desde então, mais de 7 milhões de doses foram aplicadas em diferentes grupos etários.

No começo da campanha, a Capital cearense atravessava a segunda onda de contaminações. O número de casos da doença passava de 98 mil e o de óbitos se aproximava de cinco mil. Inicialmente, a vacina foi disponibilizada apenas para os profissionais da saúde, idosos e pessoas do grupo de risco. Com o passar dos meses, o acesso foi ampliado gradualmente para outras faixas etárias.

A enfermeira Bruna Osterno foi uma das primeiras a receber o imunizante em Fortaleza. Ela conta que a espera pela vacina parecia interminável diante do agravamento da crise sanitária e do aumento das mortes. Mesmo vacinada, a profissional teve que lidar com a angústia de explicar para os pacientes que, naquele momento, a proteção era garantida apenas aos funcionários da saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu e meus amigos profissionais tivemos que ter muita força e resiliência para lidar com os anseios e angústias das pessoas que vinham em busca da vacina naquele momento. [...] Como explicar para as pessoas tão angustiadas e esperançosas pela vacina que ainda não chegou a hora? Este foi um dos maiores desafios, fazer com que as pessoas entendessem que teríamos doses para todos, se elas aguardassem o tempo correto”, recorda.

A espera, para muitos, não teve final feliz. O pai do jornalista Eduardo Lobo morreu poucos dias após o começo da vacinação. Acometidos pela Covid-19, eles dividiram o mesmo quarto de hospital, mas só o filho resistiu às complicações da doença e teve a chance de se vacinar. “Meu pai foi um guerreiro, lutou 30 dias pela vida em um hospital. Se tivesse tido a oportunidade de se vacinar, se a vacina tivesse chegado antes, com certeza, poderia estar hoje entre a gente”, lamenta Eduardo.

Se a dose não chegou a tempo para uns, outros a receberam como um atestado de salvação, principalmente pessoas dos grupos com maior incidência de letalidade. A gerente do Lar Torres de Melo, uma das maiores casas de langa permanência de Fortaleza, não esquece a sensação de alívio que tomou conta dos idosos na aplicação das primeiras vacinas. “Eles comemoraram bastante, era uma alegria muito grande. [...] Nunca esquecerei esta data. Os idosos ficaram eufóricos por conta da proteção”, rememora.

Dois anos após a chegada do imunizante, muitas vidas foram salvas, pessoas de todas as faixas etárias. Hoje, a vacina está disponível para desde bebês com mais de seis meses até idosos. O titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), João Borges, destaca que apesar das milhões de doses aplicadas, ainda há um número expressivo de pessoas com o esquema vacinal incompleto.

"Chamamos a população para que compareçam aos postos de saúde, pois existe uma rede toda à disposição para se vacinar”, enfatiza o secretário. Segundo o Vacinômetro, da SMS, 2,4 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina em Fortaleza. A segunda dose foi aplicada em 2,3 milhões, a terceira em 1,5 milhão e a quarta em 714 mil. A curva decrescente reforça a preocupação pontuada por Borges.

Onde se vacinar

Para ter acesso à vacina, a população pode se dirigir a um dos 116 postos de saúde de Fortaleza, de 7h30min às 18h30min, conforme listagem divulgada diariamente no portal da Prefeitura de Fortaleza. A disponibilidade de doses, seja primeira, segunda ou as de reforço (terceira e quarta), depende do envio da vacina pelo Governo Federal.



Quem pode se vacinar

1ª dose: crianças a partir de 6 meses

2ª dose: conferir no cartão de vacinação o prazo definido para sua aplicação

3ª dose: pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há quatro meses

4ª dose: pessoas acima de 18 anos que receberam a terceira dose há quatro meses



Sobre o assunto Saúde distribui 740 mil doses da CoronaVac para vacinação de crianças

Lote de 754 mil doses da CoronaVac vai reforçar vacinação de crianças

Vacinação contra a covid-19 não chegou a mais de 70% dos africanos

Vacinação é estratégia coletiva, diz secretária de Vigilância em Saúde

Ceará pode ter nova rodada de vacinação contra Covid-19 em 2023, diz secretária

Tags