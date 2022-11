Governo do Ceará volta a recomendar uso de máscaras em locais fechados e de aglomeração

O Governo do Ceará voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados e de aglomeração, em decorrência do aumento de número de casos da Covid-19, registrado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). A informação foi anunciada pela governadora Izolda Cela pelas redes sociais, nesta sexta-feira, 18, após uma reunião com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia.

“Diante do cenário, que exige muita prudência, o Comitê recomenda o uso de máscaras em locais fechados e de aglomeração, como nos transportes coletivos, assim como maior atenção para as pessoas que possuem alguma comorbidade”, escreveu a governadora na publicação.

Apesar de não haver registro do aumento do número de internações e mortes pela doença no Estado, a orientação é que a população complete o esquema vacinal contra a Covid, com as doses de reforço.

“Isso é muito importante [tomar as doses de reforço da vacina contra a Covid-19]. Inclusive, estamos solicitando mais doses ao Ministério da Saúde, para que não falte vacina aos cearenses”, afirmou Izolda.

Ao apresentar sintomas gripais, mesmo sem a comprovação de positividade, a indicação do Governo é fazer o uso de máscara e buscar uma unidade de saúde para realizar a testagem.

Conforme informado pela governadora nas redes sociais, as reuniões do Comitê voltarão a ser realizadas semanalmente e os decretos passarão a ser quinzenais, com o intuito de avaliar com mais frequência a evolução da pandemia.

