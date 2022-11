Covid-19: Ceará confirma três casos da subvariante BE.9 da Ômicron

Confirmação consta no último relatório genômico da Fiocruz, segundo a Secretaria da Saúde

O Ceará confirma três casos da subvariante BE.9 da Ômicron, que recentemente foi identificada na Amazônia. Esta cepa compartilha algumas das mutações também identificadas na BQ.1, outra subvariante da Ômicron. Há duas semanas, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) havia confirmado a existência de casos da subvariante BQ.1 no Ceará.

A BE.9 foi identificada pela Fiocruz e consta no último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) sobre a Covid-19, publicado nesta sexta-feira, 25. Segundo a pasta, até o momento, nenhuma das subvariantes parece "provocar o aumento do número de casos graves, como consequência, internações e óbitos".

A Sesa informou que, por meio da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde (Sevig), atua ativamente no controle e no monitoramento da doença junto às vigilâncias dos municípios cearenses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A pasta orienta a população a completar seus esquemas vacinais contra a Covid-19, com doses de reforço, conforme faixa etária. Diante de sintomas, a indicação é fazer o uso de máscara e buscar uma unidade de saúde municipal para realizar a testagem", alerta.

Sobre o assunto Governo do Ceará divulga recomendações de isolamento em casos de Covid-19

Casos de Covid-19 têm aumento no Ceará e em mais 14 estados, alerta Fiocruz

Hospitais privados do Ceará têm alta nos atendimentos de emergência por Covid-19

Tags