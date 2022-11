Governo do Ceará divulga recomendações de isolamento em casos de Covid-19

Pasta produziu o documento com base nas resoluções recentes do Ministério da Saúde (MS)

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), divulgou, no início desta semana, um fluxograma contendo novas recomendações para isolamento de casos por Covid-19. Pasta produziu o documento com base nas resoluções recentes do Ministério da Saúde (MS).



No fluxograma é possível obter informações sobre como se comportar após positivar para a doença, visando evitar a transmissão do vírus. Para isso, é recomendado o isolamento imediato do indivíduo contaminado, em um período que pode durar até dez dias, a depender dos sintomas.

"Isolamento é a separação de indivíduos infectados dos não infectados durante o período de transmissibilidade da doença, quando é possível transmitir o patógeno em condições de infectar outra pessoa", explica Sesa em documento.

A recomendação inicial é que após o primeiro teste positivo o infectado passe cinco dias isolado. Logo após esse período, se ele não apresentar sintomas, pode realizar (de forma opcional) um novo exame. Em caso de um novo positivo, o recomendado é seguir no isolamento social até o 10° dia.



Já se após os cinco primeiros dias de isolamento o contaminado apresentar sintomas ele deve permanecer isolado até o sétimo dia, só saindo da condição em casa de desaparecimento dos indícios. Mesmo depois do fim da quarentena, o paciente deve seguir as medidas de proteção:

Usar máscara bem ajustada ao rosto, de modo que cubra bem a boca e o nariz, em casa ou em público.

Evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou com fatores de risco para agravamento da Covid-19.

Contatos Assintomáticos (entre 48 horas antes até os dez dias após) não precisam realizar quarentena, porém devem manter as medidas de segurança por 10 dias a contar da data

da última exposição com o caso confirmado de Covid-19.

Casos aumentam no Ceará

O Fluxograma é divulgado no momento em que o Estado registra um aumento de casos graves da patologia, conforme novo boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nessa quarta-feira, 23. Monitoramento foi realizado entre o final de outubro e início de novembro, nas últimas seis semanas (tendência de longo prazo), e a maioria dos infectados são idosos.

Em Fortaleza a quinta onda da Covid-19 foi confirmada no início desta semana, pela Secretaria da Saúde Municipal (SMS). Conforme pasta, os 116 postos da Capital registraram a realização de quase mil testes de identificação da doença no fim da última semana.

