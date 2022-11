Hospitais privados do Ceará têm alta nos atendimentos de emergência por Covid-19

Na Unimed Fortaleza, 290 pacientes com Covid-19 foram atendidos em uma semana. Hapvida registra aumento de 35,5% nos atendimentos pela doença no Ceará

A alta de casos de Covid-19 no Ceará está sendo observada também nos hospitais e unidades de saúde particulares. O Grupo Hapvida NotreDame Intermédica teve aumento de 35,5% no total de atendimentos para a doença no Estado. Já o Hospital Unimed Fortaleza precisou retomar seu fluxo de emergência e atendeu 290 pacientes em uma semana.

Em nota ao O POVO, o Hapvida informa que “registrou aumento de 35,5% nos atendimentos de urgência e emergência de Covid-19 no Ceará” entre os dias 10 e 17 de novembro. O pico de atendimentos foi constatado no dia 16 de novembro, quando 2.234 cearenses buscaram os serviços de saúde da rede.

Desde o início do mês, o grupo tem realizado, em média, uma internação por dia devido à Covid-19. Houve um pico de quatro internações no dia 19 de novembro.

A Unimed Fortaleza também aponta um aumento na demanda, tanto que, no último dia 14, retomou o fluxo de atendimentos por síndrome respiratória na emergência do Hospital Unimed. Em uma semana, de 14 a 21 de novembro, a unidade contabiliza 290 pacientes atendidos com Covid-19. São ainda 17 fortalezenses internados e três pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



A cooperativa detalha que realizou 782 testes para Covid-19 em todo o mês de outubro, sendo apenas 10 com resultado positivo — uma taxa de positividade de 1,3%. Já em novembro, a demanda por testes e a positividade aumentam a cada semana.

Entre os dias 1º e 6 deste mês, foram realizados 112 exames e a positividade foi de 11,6%. No período de 14 a 20 de novembro, foram 902 testes e positividade de 30,5%.



A professora Mariana Cunha, de 27 anos, é uma dos fortalezenses que contraíram a Covid-19 nas últimas semanas. Ela conta que buscou primeiro o autoteste de farmácia e teve resultado positivo. "No trabalho pediram um exame que tivesse meu nome, então busquei atendimento na UPA. Porém, meu teste rápido da UPA deu negativo…. Comuniquei a enfermeira sobre o autoteste que tinha feito na farmácia e ela achou melhor fazer o teste que fosse para um laboratório", explica.

Como precisava de um atestado para enviar ao trabalho, Mariana foi até o posto de saúde mais próximo de sua casa. "Chegando lá estava muito lotado. Nessa hora, decidi ir para o hospital com o plano. O atendimento foi bem mais rápido, fiquei menos de duas horas e fui muito bem atendida", continua. "A médica explicou que não existia falso positivo e me deu um atestado para que eu aguardasse o resultado em casa. Tudo isso se deu na manhã da quarta-feira, o resultado no site saiu segunda-feira à noite."

Luiz Aramicy Pinto, presidente da Associação dos Hospitais do Estado do Ceará (Ahece), relata que o fluxo nas unidades de saúde particulares "está tranquilo". "No ambulatório é que o movimento aumentou, juntamente com a testagem rápida", afirma.

Segundo o presidente da Associação, oito hospitais associados tratam de Covid-19 na Capital: Gênesis, Gastroclínica, São Mateus, São Carlos, São Raimundo, São Camilo, Uniclinic, Otoclínica. A Ahece está coletando informações das últimas duas semanas a fim de contabilizar o impacto da atual onda de Covid-19 rede de saúde particular do Ceará.

