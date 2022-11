Casos de Covid-19 têm aumento no Ceará e em mais 14 estados, alerta Fiocruz

Os casos graves de Covid-19 registraram aumento no Ceará e em mais 14 estados. É o que informa o novo boletim Infogripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta quarta-feira, 23. O levantamento foi observado a partir do final de outubro e início de novembro, nas últimas seis semanas (tendência de longo prazo).

Conforme o boletim, a maioria dos infectados são adultos acima dos 60 anos. Entre todos os diagnósticos de doenças respiratórias, o coronavírus corresponde a 61% dos resultados positivos nas últimas quatro semanas. No último boletim da Fiocruz, da semana passada, a porcentagem era de 47%.

A análise tem como base dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 21 de novembro. O pesquisador e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, defende a importância de medidas de proteção.

“É extremamente importante que a população retome o uso de máscaras adequadas em situações de maior exposição, como transporte público, locais fechados ou mal ventilados, aglomerações e nas unidades de saúde. Além disso, estar com a vacinação em dia é fundamental para diminuir o risco de agravamento da doença“, disse Marcelo.

Confira a lista dos estados com aumento de casos

- Alagoas

- Bahia

- Ceará

- Distrito Federal

- Goiás

- Mato Grosso do Sul

- Minas Gerais

- Pará

- Paraíba

- Piauí

- Rio Grande do Norte

- Rio de Janeiro

- Roraima

- Santa Catarina

- São Paulo

O boletim da Fiocruz também alerta o cenário entre as capitais. Das 27, 17 capitais brasileiras apresentam crescimento moderado na tendência de longo prazo.

São elas: Aracaju (SE), Belém (PA), plano piloto e arredores de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

Fortaleza vive quinta onda

Na última segunda-feira, 21, a titular da Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS), Ana Estela Leite, disse que Fortaleza está passando pela quinta onda da Covid-19.

De acordo com a secretaria, no início do mês, os 116 postos da Capital registraram a realização de 20 testes de identificação da doença.

Na última semana, no entanto, esse número teria subido para 200 e, ainda no fim da mesma semana, o número teria tido o alarmante acréscimo para quase mil. Os órgãos responsáveis reforçam que é necessário a vacinação contra a doença para evitar aumento de casos.



