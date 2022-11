Covid-19: Fortaleza amplia vacinação para crianças de seis meses a 2 anos sem comorbidades

Ampliação acontece devido a baixa procura de pais e responsáveis para imunização do público com comorbidades e para evitar perdas dos imunobiológicos

Fortaleza amplia a vacinação contra a Covid-19 para crianças de seis meses a 2 anos de idade com comorbidades. A decisão foi anunciada pelo prefeito José Sarto (PDT), na tarde desta terça-feira, 22, por meio das redes sociais. O mesmo público, mas com comorbidades, foram autorizados a receber o imunobiológico desde o último sábado, 19, mas, conforme a gestão municipal, houve baixa procura.

A decisão também acontece para evitar a perda dos imunizantes. “O prazo de utilização dos imunizantes é de apenas 12 horas após a diluição. Por isso, para evitar perdas significativas, optamos por ampliar o público”, disse Sarto.

A baixa procura da proteção do público infantil acontece em meio a uma nova onda de casos da Covid-19, o que preocupa. O prefeito de Fortaleza ressaltou a eficácia dos imunizantes. “As vacinas são seguras, têm aval das principais agências reguladoras do mundo e fornecem boa proteção contra a Covid-19 para o público infantil”, reforça.

Para essa faixa etária, o esquema vacinal é de três doses da vacina Pfizer pediátrica. As duas primeiras são aplicadas no intervalo de quatro semanas, e a terceira deve ser aplicada após, no mínimo, dois meses (oito semanas) da segunda dose.

Para receberem a vacina, as crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis, com a seguinte documentação:

- Cartão de vacinação

- Comprovante de endereço

- Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS)

- Documento oficial de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte.

Também é necessário um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Além dos postos de saúde, exclusivamente no sábado, a vacinação infantil também acontece nos shoppings Iguatemi, RioMar Papicu e RioMar Kennedy, conforme a disponibilidade da capacidade instalada de cada centro.

