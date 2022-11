Covid Fortaleza: em meio à 5ª onda, só 30% da população adulta recebeu D4

Em meio ao quinto aumento de casos da Covid-19 em Fortaleza, a cobertura do reforço vacinal da população adulta preocupa, bem como das primeiras doses de crianças e adolescentes. Apenas 30% da população acima de 18 anos da Capital recebeu as quatro doses disponíveis contra a infecção — duas do ciclo primário e duas do reforço. Nas últimas semanas, a procura por testes aumentou, tal como a busca pela vacina, principalmente as doses de reforço.

O alerta foi feito pela secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, em entrevista à rádio O POVO CBN. "O que a gente tem mais estimulado é o autocuidado. Que as pessoas usem máscara em ambientes fechados, como transporte público e elevador, e em locais abertos com aglomeração. Além de intensificar a higiene das mãos. Todos aqueles cuidados que a gente vem comunicando desde a primeira onda", explica.

A gestora destaca a importância da vacinação, principalmente no atual momento. Segundo ela, mais de 1,8 milhão de pessoas tem doses "pendentes". Veja detalhamento das doses em atraso:

190 mil se cadastraram e nunca tomaram nenhuma dose

Mais de 150 mil não tomaram a segunda dose

Mais de 600 mil não receberam a terceira dose (primeiro reforço)

Quase 900 mil estão sem a quarta dose (segundo reforço)

"A vacinação das crianças tem sido o maior desafio. Quanto menor a faixa etária, menor a cobertura", alerta a secretária. Ela detalha que a Capital tem uma população estimada de 74 mil crianças de três e quatro anos. Desse total, apenas 11 mil foram vacinados com a primeira dose, o equivalente a 14,8%. Destas, menos de 4 mil (5,4%) receberam a segunda dose.

Ela cita que a Pfizer baby começou a ser aplicada no último sábado, 19. O imunizante é direcionado a crianças de seis meses a menos de três anos com comorbidades. Ela explica que cada fresco só pode ser utilizado até 12 horas após abertura.

Para evitar o desperdiço de doses, nos postos de saúde da Capital, a partir das 15 horas, as doses remanescentes são aplicadas nas crianças dessa faixa etário sem comorbidades que estiverem nas unidades em busca de imunização.

No fim de semana, a Prefeitura vacinou 33 crianças com comorbidades e 117 sem comorbidades. Mesmo assim, 30 doses foram perdidas. Ao todo, Fortaleza recebeu 3.250 doses do tipo.

"Vamos abrir para essa faixa etária de seis meses a dois anos e 11 meses mesmo sem comorbidades durante essa semana. Temos 20 postos de saúde abertos e três shoppings. Vamos continuar fazendo busca ativa, vacinar as crianças institucionalizadas", disse.



Procura pela vacina triplicou

Segundo a secretária, nas últimas duas semanas, a procura pelas vacinas quase triplicou. O maior público busca receber a quarta dose. "Em torno de 70%, 80% desse público que tem nos procurado é pela quarta dose", diz Ana Estela.

"Se toda a população que tem doses pendentes procurarem os nossos centros, nós não teremos vacinas disponíveis. Isso a gente vem alertando já há alguns meses. No final de outubro, nós tivemos quase 150 mil doses que nós perdemos, porque atingiram o prazo de validade, e não foram aplicadas. Hoje nós temos muito poucas doses no nosso estoque", explica.

Testagem para covid-19 deu salto em novembro

A SMS iniciou o mês de novembro realizando cerca de 20 testes diários. Progressivamente, a demanda da pasta foi crescendo, chegando a realizar em um dia quase 1 mil testes. Nos 116 postos de saúde da capital, por exemplo, no mês de outubro deste ano, foram realizados 508 testes rápidos, e até o dia 19 de novembro 3.001.

Colaborou Lara Vieira/Especial para O POVO

