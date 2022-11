Covid: Com aumento de 700% na procura por exames, Fortaleza vive quinta onda da doença

Fortaleza está passando pela quinta onda da Covid-19. A informação é da titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Estela, durante entrevista para a rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 21.

De acordo com Estela, no início do mês, os 116 postos da Capital registraram a realização de 20 testes de identificação da doença. Na última semana, no entanto, esse número teria subido para 200 e, ainda no fim da mesma semana, o número teria tido o alarmente acréscimo para quase mil.

Segundo dados do IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), entre a segunda metade de outubro e a primeira quinzena de novembro, Fortaleza apresentou o aumento de 115 casos positivos da Covid-19 para 1.004 casos, uma variação de 773%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a secretária Ana Estela, o aumento de casos da Covid-19 tem levado a uma maior procura pela vacinação contra a doença. A representante indica, no entanto, que a ampla procura em um curto período prejudica a distribuição das doses.

“Se toda a população que tem doses pendentes procurarem os nossos centros, nós não teremos vacinas disponíveis. Isso a gente vem alertando já há alguns meses. No final de outubro nós tivemos quase 150 mil doses que nós perdemos, porque atingiram o prazo de validade, e não foram aplicadas. Hoje nós temos muito poucas doses no nosso estoque”, explica. Segundo a secretária, nas últimas duas semanas, a procura pelas vacinas quase triplicou.

Conforme Ana Estela, o cenário epidemiológico é ainda mais arriscado para o público infantil, que apresenta a menor procura pelas doses de vacina contra a Covid. "A população de Fortaleza é de 74 mil crianças e só 11 mil estão vacinadas com a primeira dose, em torno de 5% tomou o esquema primário. A 2ª dose menos 4 mil tomaram e nós tínhamos vacinas para todas elas”, indica a secretária.

Sobre o assunto Covid-19: Crianças a partir de seis meses começarão a ser vacinadas neste sábado em Fortaleza

Fortaleza: Médicos realizam ato em defesa das vítimas de Covid-19 e contra Bolsonaro

Mais de 2 milhões de pessoas não completaram vacinação contra Covid-19 em Fortaleza

Tags