Covid: Fortaleza começa a vacinar crianças de seis meses a dois anos com comorbidades

Em meio a novo aumento de casos da Covid-19, um novo grupo etário começa a ser vacinado contra a infecção. A nova faixa contemplada são os bebês de seis meses a dois anos com comorbidades. Neste sábado, 19, 16 postos de saúde estão com oferta de vacinação contra a covid-19 para este grupo das 9 às 16 horas.

Além dos postos de saúde, exclusivamente no sábado, a vacinação infantil também acontece nos shoppings Iguatemi, RioMar Papicu e RioMar Kennedy, no mesmo horário, conforme a disponibilidade da capacidade instalada de cada centro.

Para essa faixa etária, o esquema vacinal é de três doses da vacina Pfizer pediátrica. As duas primeiras são aplicadas no intervalo de quatro semanas, e a terceira deve ser aplicada após, no mínimo, dois meses (oito semanas) da segunda dose.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde (MS), a prioridade, neste momento, será a imunização das crianças com comorbidades. Cada frasco tem 10 doses e o prazo de utilização é de 12 horas.

Contudo, para evitar o desperdiço de doses, nos postos de saúde da Capital, a partir das 15h, as doses remanescentes serão aplicadas nas crianças de seis meses até dois, sem comorbidades que estiverem nas unidades em busca de imunização.

A Bia, de apenas 8 meses, recebeu a primeira dose contra a infecção para alívio da mãe, Ana Beatriz Rodrigues, 27. "Eu fiquei muito feliz por ela poder vir tomar a primeira dose. Todo mundo em casa já tomou, só faltava ela", conta.

Ela soube do início da aplicação pela irmã e, de pronto, respondeu: "Vamos agora". A pequena tem asma e anemia falciforme. "Quero dizer para todos os pais que venham. Não deixem de dar as vacinas porque é muito importante", compartilha.

A manhã de sábado também foi o dia da primeira dose de Demétrio Jesus, 3, e da segunda aplicação da Maria Gabrielly, 5. A mãe, Isabelle Pinto, 27, também aproveitou para receber a quarta dose.

Ela diz que foi antes se informar sobre a vacinação, mas não conseguia levar as crianças na semana pela rotina de trabalho e escola da família.

Por isso, ela aproveitou a oferta da imunização no sábado. "Informaram que hoje ia ter a campanha da vacina, ai aproveitei para os três logo tomarem de uma vez", relata. Mesmo com a vacinação, Isabelle se preocupa com o aumento de casos registrado atualmente em Fortaleza: "Todo cuidado nunca é demais".

Veja imagens da vacinação:

Lista de comorbidades a serem consideradas para vacinação contra a covid-19 de crianças de 6 meses a menores de 3 anos (descrição completa no ofício abaixo):

- Diabetes mellitus

- Pneumopatias crônicas graves

- Hipertensão Arterial Resistente

- Hipertensão arterial estágio 3

- Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

- Insuficiência cardíaca (IC)

- Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

- Cardiopatia hipertensiva

- Síndromes coronarianas

- Valvopatias

- Miocardiopatias e Pericardiopatias

- Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

- Arritmias cardíacas

- Cardiopatias congênita

- Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

- Doenças neurológicas crônicas

- Doença renal crônica

- Imunocomprometidos

- Hemoglobinopatias graves

- Obesidade mórbida

- Síndrome de Down

- Cirrose hepática

Sobre o assunto Covid-19: cresce busca por testes em farmácias e positividade dispara no Ceará

Covid-19: não há aumento de casos graves em Fortaleza, afirma Secretaria da Saúde

Covid-19: número de casos no Ceará aumenta mais de 6 vezes em duas semanas

Governo do Ceará volta a recomendar uso de máscaras em locais fechados e com aglomeração

Tags