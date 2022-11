Covid-19: Vacinação e uso de máscaras são medidas recomendadas para o momento

Mais cearenses estão testando positivo para a Covid-19 nas últimas semanas. A atual onda da doença vem após o surgimento da nova subvariante da Ômicron, a BQ.1. Conforme especialistas, o momento é de retorno ao uso de máscaras e de busca pelas doses de reforço das vacinas.

"A gente está vivendo uma recrudescência dos casos. Aqui no Ceará a gente não tem ainda a análise genética, mas existe uma forte possibilidade que se trate da subvariante nova. Aí é preciso olhar para as medidas de proteção", afirma Guilherme Henn, diretor da Sociedade Cearense de Infectologia. Ele destaca a importância de completar a vacinação contra a Covid-19.

No Ceará, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, o esquema vacinal para crianças de 3 a 12 anos de idade estará completo com duas doses. Adolescentes, de 12 a 18 anos, que completaram quatro meses da sua segunda dose devem buscar a terceira dose. Todos aqueles acima de 18 anos estão aptos a receber quatro doses, dentro dos intervalos estabelecidos entre uma dose e outra.

Henn também recomenda evitar aglomerações sempre que possível e usar máscaras. "Se você estiver sintomático, se teste e evite contato com outras pessoas, especialmente as mais vulneráveis, idosos, crianças e imunossuprimidos", continua o infectologista. "Essas orientações já se mostraram efetivas para prevenir infecções, reduzir a sobrecarga sobre o sistema de saúde e, acima de tudo, prevenir formas graves da doença e óbitos."

Julio Croda, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, expõe que "a vacina é o principal aliado na redução das internações e óbitos". "A máscara tem seu papel como medida individual e cada um tem avaliar o seu risco. Se você é idoso, imunossuprimido ou convive com crianças não vacinadas, porque não usar a máscara no momento de uma nova onda? Se você vai para um local fechado e aglomeração, porque não utilizar máscara nesse momento?", aponta.

Croda chama ainda a atenção que "quem já tem qualquer sequela da Covid-19 é importante evitar uma nova infecção, porque pode desenvolver novos sintomas crônicos". "É importante estar com seu esquema vacinal completo e, se for se expor a ambientes com elevado risco de transmissão, usar máscara."

A epidemiologista Ligia Kerr reafirma a importância das recomendações dos colegas chamando atenção para impactos coletivos. "Não deveríamos permitir o vírus entrar em um ciclo de intensa reprodução. Toda vez que o vírus se reproduz demais, ele tenta originar uma nova variante, como estas que estão circulando agora aqui, nos EUA e na Europa", explica.

"Estas variantes estão se tornando mais resistentes às vacinas que estamos usando no Brasil, que são relativas ao vírus original de Wuhan, e reduzindo a proteção para internações e óbitos", alerta Kerr.

