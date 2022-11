Covid-19: em uma semana, positividade de exames triplica em Fortaleza

Fortaleza registra aumento de casos de Covid-19 na última semana. Na primeira semana de novembro (entre os dias 1 e 7), positividade das amostras (RT-PCR) analisadas pelos laboratórios da rede pública aumentou para 5% (22/435). Na semana anterior (entre 25 e 31 de outubro), a taxa foi de 1,6% (7/432).

A média móvel atual é de 2,7 casos. Número é 52% maior do que a registrada duas semanas atrás: 1,3. Atualmente, aproximadamente três casos novos são confirmados a cada 24 horas. Dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) publicado nesta terça-feira, 8.

"A possibilidade de introdução de sublinhagens da ômicron, especificamente da BQ.1, deve ser investigada, uma vez que já foi isolada em três Estados brasileiros", alerta o boletim.

Conforme a pasta, há quase três meses (87 dias) não há registro de óbito confirmado em decorrência da doença na Capital.

A principal estratégia de prevenção, conforme a secretaria, continua sendo a cobertura vacinal com esquema completo em todas as faixas etárias, particularmente das crianças de três a 12 anos com duas doses e dos idosos com as quatro doses recomendadas.

Imunização deve ser aliada ás medidas não farmacológicas (uso de máscara de grupos vulneráveis em espaços fechados, por exemplo).



