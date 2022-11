Apenas 3 em cada 10 crianças de Fortaleza completaram esquema vacinal contra Covid

São mais de 173 mil crianças com idades entre 3 e 11 anos sem receber qualquer dose do imunizante. Secretaria aponta "negacionismo da vacina" como principal dificuldade

Fortaleza tem 358.554 crianças com idade entre 3 e 12 anos incompletos contabilizadas como público-alvo da vacina contra a Covid-19. Passado praticamente um ano do início da vacinação daquelas entre 5 e 12 anos de idade e quase quatro meses da liberação para crianças de 3 e 4 anos, apenas 34% estão com o esquema vacinal completo.

Os dados da Secretaria Municipal da Saúde mostram que, até 7 de novembro, 185.220 dessas crianças receberam a primeira dose. O número corresponde a 51% do público-alvo. No mesmo período, apenas 123.939 crianças foram levadas para receber a segunda dose, o que resulta em apenas 3 em cada 10 pequenos com o máximo de proteção disponível até o momento.

O Plano Nacional de Imunização (PNI) preconiza que o esquema vacinal pediátrico seja composto por duas doses. Somente a população a partir de 12 anos completos está autorizada a receber a terceira dose.

Para Erlemus Soares, coordenador da Atenção Primária e Psicossocial da SMS, a baixa cobertura vacinal se deve à pouca procura dos centros de vacinação. “Houve uma dificuldade de as pessoas compreenderem a importância da vacinação para esse público, um negacionismo da vacina para as crianças”, avalia.

“A gente necessita que as pessoas procurem um centro de vacinação para completar seu esquema vacinal para que a gente evite agravamentos da doença e novas circulações do coronavírus em Fortaleza”, alerta. O coordenador afirma que a SMS tem feito campanhas publicitárias, mantido os centros de vacinação ativos, trabalhado para que as vacinas de Covid-19 estejam na rotina de todos os postos de saúde.

Soares destaca o trabalho realizado junto à Secretaria da Educação. “Toda semana a gente busca creches e escolas solicitando aos pais que autorizem seus filhos para que eles sejam vacinados contra a Covid-19”, diz. Mesmo com essa estratégia ativa, poucos responsáveis autorizam a vacinação.

Vacinação de crianças contra Covid-19 em Fortaleza

A população de 5 a 12 anos incompletos começou a ser vacinada contra a Covid-19 em Fortaleza no dia 15 de janeiro de 2022. Já as crianças de 3 a 5 anos incompletos começaram a receber o imunizante em 18 de julho deste ano.

Conforme a SMS, a vacinação acontece todos os dias da semana em postos de saúde e nos shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy. A programação diária é divulgada no site da Prefeitura, www.fortaleza.ce.gov.br.

Para receber a vacina é necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança, que pode ser a certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também é necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Pessoas que estejam com Covid-19 só devem receber a vacina 30 dias depois do início dos sintomas ou do resultado positivo em casos de assintomáticos. Quem estiver com sintomas gripais mas com exame negativo para Covid-19 pode ser vacinado após 48 horas do desaparecimento dos sintomas.

Vacinação de crianças contra Covid-19 no Ceará



De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, a cobertura vacinal contra a Covid-19 no grupo de 5 a 11 anos é de 81% para primeira dose (D1) e 60% para segunda dose (D2). Já no grupo de 3 e 4 anos de idade, as taxas são de 21,5% e 8,5%, respectivamente.

Vacina contra Covid-19 para bebês

Em setembro, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a vacina pediátrica da Pfizer para bebês a partir de 6 meses até crianças de 2 anos, 11 meses e 29 dias. Em 27 de outubro, o Brasil recebeu a primeira remessa de imunizantes, com 1 milhão de doses.

“Neste momento, como medida cautelar, a vacinação será recomendada para crianças entre seis meses e menores de três anos com comorbidades”, informa o Ministério da Saúde. Segundo a Pasta, a distribuição das vacinas para as crianças entre 6 meses e 3 anos “deve ocorrer nos próximos dias”.

