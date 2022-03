Fortaleza não tem previsão para vacinar idosos com 4ª dose de vacina, diz prefeito

O prefeito José Sarto (PDT) disse, nesta sexta-feira, 25, que Fortaleza ainda não tem uma previsão para começar a vacinar os idosos com a quarta dose contra a Covid-19. O mandatário ponderou que o Ministério da Saúde (MS), responsável por coordenar a campanha de vacinação nacionalmente, ainda não definiu parâmetros para esta etapa da imunização.

Ele garantiu, porém, que a administração se mobilizará para começar a aplicar a quarta dose da vacina a partir da decisão do órgão federal. “Nós temos uma das maiores redes de distribuição das capitais brasileiras, com equipamentos e profissionais já acostumados com o processo”, enfatizou o pedetista.

Sobre o assunto Covid-19: flexibilização do uso de máscara reforça importância da vacinação

UTI Covid-19: Ceará tem menor ocupação de leitos dos últimos seis meses

Vacinação em Fortaleza: veja lista de agendamentos até 28 de março (28/3)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) recomendou que os municípios cearenses comecem a aplicação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 (quarta dose) em idosos da faixa etária acima de 80 anos. A pasta aconselha, no entanto, que apenas municípios com doses sobrando iniciem o processo, já que ainda não foram enviadas doses específicas para essa finalidade pelo MS.

Cada gestão municipal deve identificar o quantitativo de pessoas que estão aguardando ou que estão em situação de "faltosos" para completar o esquema vacinal com a segunda dose ou com a primeira dose de reforço, evitando que se comprometa o estoque de vacinas para esta finalidade.

A orientação da Sesa é baseada em uma nota técnica do MS e a quarta dose deve ser aplicada preferencialmente com o imunizante da Pfizer/BioNTech. Caso não haja estoque, Janssen ou AstraZeneca podem ser utilizados. Para tomar a vacina, é preciso ter completado o intervalo mínimo de 4 meses a partir do primeiro reforço (terceira dose).

No Rio de Janeiro, os moradores com mais de 80 anos começaram a receber a quarta dose a partir dessa quinta-feira, 24. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o grupo acima de 80 anos foi considerado pelo Ministério da Saúde como imunossuprimido, e, por isso, foi incluído na vacinação extra. Em Fortaleza, a vacinação de imunossuprimidos com a quarta dose começou no dia 4 de março.

Tags