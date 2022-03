Covid-19: flexibilização do uso de máscara reforça importância da vacinação

Flexibilização do uso de máscara em espaços abertos no Ceará foi anunciada na sexta-feira, 18, passando a ser válida a partir desta segunda-feira, 21

O Governo do Estado do Ceará retirou a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos como forma de prevenção contra a Covid-19 nessa sexta-feira, 18. A flexibilização, no entanto, reforça a importância da vacinação contra a doença, uma vez que a população cearense passará a circular sem o equipamento de proteção em determinados espaços, podendo aumentar o risco de contaminação pelo vírus.

A secretária executiva de Vigilância e Regulação em Saúde da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Ricristhi Gonçalves, explicou que a recomendação do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus é que o uso da máscara continue sendo mantido para idosos, pessoas imunossuprimidas ou com comorbidades, e quem esteja com sintomas gripais mesmo em espaços abertos.

"A gente recomenda o uso das máscaras, principalmente, para pessoas que ainda não se vacinaram tomando as duas doses, além da terceira dose para os que é recomendada a dose de reforço. Quanto mais a gente tiver pessoas vacinadas, maior será a nossa cobertura e nós estaremos mais protegidos contra a possível entrada de novas variantes no Ceará", pontua a secretária em vídeo.

Obrigatoriedade e flexibilização

O fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos foi anunciado pelo governador Camilo Santana nessa sexta-feira, 18, por meio de transmissão ao vivo. Com ele, estiveram presentes o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, e o titular da Sesa, Marcus Gadelha. As alterações foram deliberadas pelo Comitê Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus em reunião realizada também na sexta, 18.

Assim, o uso de máscara continua sendo obrigatório no Ceará em espaços fechados que são delimitados por barreiras físicas, como teto ou divisórias, e destinados à utilização por várias pessoas simultaneamente. Dessa forma, o uso do equipamento de proteção não deixou de ser obrigatório em ônibus, salas de aula, cinemas, shoppings, supermercados e academias, por exemplo.



A flexibilização, por sua vez, passou a ser válida no Estado nesta segunda-feira, 21, em espaços abertos, como praças, calçadas, parques, ruas, áreas de lazer, centros abertos de eventos, feiras e estádios de futebol. O documento publicado no sábado, 19, aponta também que é obrigatório o uso de máscara de proteção modelo N95 e PFFE por profissionais em farmácias encarregados da coleta do exame da Covid-19.



