Secretaria de Saúde do Ceará recomenda 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para idosos

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), seguindo as orientações de uma nota técnica do Ministério da Saúde, recomendou aos municípios cearenses a aplicação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 (quarta dose) em idosos da faixa etária acima de 80 anos.

Para tomar a vacina, é preciso ter completado o intervalo mínimo de 4 meses a partir do primeiro reforço (terceira dose). O imunizante utilizado deverá ser, preferencialmente, Pfizer ou, caso não haja estoque, Janssen ou AstraZeneca.

Sobre o assunto Saúde recomenda segunda dose de reforço para idosos acima de 80 anos

Covid-19: Brasil registra 47.376 casos e 302 mortes em 24 horas

Guia orienta profissionais de saúde sobre prevenção do câncer uterino

Covid-19: Rio aplica 4ª dose de vacina em idosos acima de 80 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como recomendação inicial, uma vez que o Estado ainda não recebeu lotes dos imunizantes para o início da aplicação, os municípios que possuem reserva poderão iniciar a vacinação.

A Sesa recomenda ainda que, antes do início da estratégia, cada município identifique o quantitativo de pessoas que estão aguardando ou que estão em situação de "faltosos" para completar o esquema vacinal com a segunda dose ou com a primeira dose de reforço, evitando que se comprometa o estoque de vacinas para esta finalidade.





Tags