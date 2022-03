Escolas e ônibus: veja onde as máscaras continuam obrigatórias no Ceará

Anunciada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), nessa sexta-feira, 18, a flexibilização do uso de máscaras em ambientes aberto foi aprovada, entretanto ainda há obrigatoriedade da utilização em espaços fechados, como transporte público e escolas. O novo decreto foi publicado neste sábado, 19, no Diário Oficial do Estado e começa a valer a partir de segunda-feira, 21.

Os espaços fechados são aqueles delimitados por barreiras físicas, como teto e paredes ou divisórias, e destinados à utilização por várias pessoas simultaneamente. Nesses locais, o uso de máscaras segue obrigatório em todo o Ceará. Assim, o equipamento de proteção contra a Covid-19 deve ser utilizado nos ônibus, salas de aula, cinemas, shoppings, supermercados, academias etc.

Por oposição, os espaços abertos, como praças, calçadas, parques, ruas, áreas de lazer, centros abertos de eventos, feiras e estádios de futebol. Desta forma, torcedores que forem assistir aos eventos esportivos nos estádios do Ceará não serão mais obrigados a utilizarem máscaras a partir desta segunda-feira, 21.

O documento define como espaço aberto todo aquele quenão seja cercado ou delimitado por teto e paredes, divisórias ouqualquer barreira física e que seja destinado à utilização simultânea de várias pessoas.

Novo decreto no Ceará: profissionais da saúde

O documento aponta ainda que é obrigatório o uso de máscara de proteção modelo N95 e PFFE por profissionais em farmácias encarregados da coleta do exame da Covid-19. Afirma também que a Secretaria da Saúde (Sesa) "estabelecerá em protocolo regras específicas quanto ao tipo de máscara a ser utilizada por profissionais e colaboradores de hospitais e demais unidades de saúde".

