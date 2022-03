Baturité libera uso de máscaras em ambientes abertos por meio de decreto municipal

O município de Baturité, localizado a 93 quilômetros de Fortaleza, resolveu dispensar o uso de máscaras faciais em ambientes abertos ou de fácil circulação de ar a partir da próxima segunda-feira, 21. A gestão municipal enfatiza, porém, que a obrigatoriedade de máscaras continua em ambientes fechados e em transportes públicos, conforme publicação de decreto.

Sayonara Cidade, secretária da Saúde de Baturité, disse que o acompanhamento dos indicadores da pandemia possibilitaram que a decisão fosse tomada. Ela citou, por exemplo, a queda na taxa de letalidade e o avanço da vacinação — com 64% da população com a terceira dose da vacina contra a doença, de acordo com dados do Vacinômetro e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A gestora disse que o município estuda um protocolo para liberação de máscaras também em lugares fechados, que dependerá do acompanhamento dos índices da pandemia. Sayonara, que também é presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE), disse que acompanha os números epidemiológicos divulgados pelo Estado e sabia que a decisão de flexibilizar o uso de máscaras seria tomada pela gestão estadual. Ela lembrou da impossibilidade de flexibilizar as medidas de forma superior ao definido em decreto pela esfera estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A secretária cobrou ainda que a população de Baturité continue se imunizando. Neste sábado, 19, feriado de São José, serão aplicadas a segunda e terceira dose na Praça Waldemar Falcão, no turno da manhã, entre 8 e 12 horas. “Temos que lembrar as pessoas que a dose de reforço é muito importante para a flexibilização continuar”, argumenta.

Desde o início da pandemia, 91 pessoas morreram e 5.267 casos foram confirmados em Baturité em decorrência da Covid-19, de acordo com dados consolidados nesta sexta-feira, 18, no IntegraSUS, ferramenta da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Cinco mortes foram registradas no município desde setembro de 2021, sendo quatro delas neste ano de 2022.



Tags