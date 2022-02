Janeiro registra maior quantidade de testes de farmácia e de positividade para Covid em 12 meses

Dados da Abrafarma indicam que mais de 46 a cada 100 testes foram positivos para a doença. O número total de testes realizados no mês também é o maior do período

Em janeiro, as farmácias do Ceará realizaram 142.161 testes para a detecção do coronavírus. Destes, 66.303 deram resultado positivo. Com isso, a taxa de positividade foi de 46,64%. Os números são os mais altos registrados pela Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022.



Os registros da Associação mostram que de janeiro a março de 2021 houve uma crescente demanda por testes realizados nas farmácias. Foram 117.321 testes feitos em março, sendo 37.787 resultados positivos. Nos meses seguintes, há uma progressiva queda, chegando ao menor número de testes positivos em outubro (968) e a menor demanda pelos exames em novembro (15.773 foram realizados) .

Desde então, há um progressivo aumento na demanda por testes e na positividade dos resultados.

Em relação à positividade dos exames, proporção daqueles que detectaram o coronavírus em relação ao total de exames, a curva tem seu pico de 2021 em março e a menor taxa foi registrada em outubro.

Neste mês, os números seguem expressivos. A Abrafarma tem dados da primeira semana de fevereiro. Até o dia 6, foram realizados 14.888 exames. Destes, 4.790 tiveram resultado positivo. Nesse cenário, a positividade é de 32,17%.



