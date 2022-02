Crianças de 5 a 11 anos devem atingir 80% de vacinação em meados de março, projeta Sesa

No Estado, 41,5% das crianças de 5 a 11 anos já receberam a vacina contra a Covid-19

Iniciada há um mês, a vacinação de crianças tem ocorrido de forma rápida no Ceará. Até agora, 41,5% das crianças de 5 a 11 anos já receberam uma dose do imunizante contra a Covid-19. A projeção da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) é de que até a metade do mês de março, 80% da população nessa faixa etária tenha recebido uma aplicação.

Conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2021, são 904.624 crianças entre 5 e 11 anos no Estado. Conforme o Vacinômetro, com dados atualizados até as 17 horas dessa quarta-feira, 16, 470.310 doses de vacinas pediátricas foram distribuídas pelos municípios cearenses.

Destas, 376.267 já foram aplicadas nas crianças. "Um avanço muito maior na vacinação de 5 a 11 anos do que na aplicação do reforço, que começou muito antes. Até metade do mês de março a gente deve ter uma cobertura satisfatória nessa faixa etária, de pelo menos 80%", afirma a secretária executiva de Vigilância e Regulação em Saúde, Ricristhi Gonçalves.

Segundo a gestora, como o cenário da Covid-19 melhorou no Estado, as pessoas estão se sentido mais seguras para buscar a imunização.

Ela alerta para que a população faça a confirmação dos cadastros por e-mail, passo necessário para que a imunização seja realizada. Conforme informações do Cadastro de Vacinação Covid-19 disponibilizadas no IntegraSUS, 836.985 cadastros para crianças nessa idade foram feitos. Entretanto, apenas 610.760 foram confirmados por e-mail, o que corresponde a 73% do total.

