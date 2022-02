Covid-19: Em um mês, mais de 99 mil crianças já foram vacinadas em Fortaleza

477.134 crianças no Ceará já confirmaram seus cadastros na plataforma Vacine Já para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Fortaleza já vacinou 99.893 crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A marca registrada nesta segunda-feira, 14, é alcançada quase um mês após o início da imunização da faixa etária na Capital, em 15 de janeiro. O índice foi divulgado pelo prefeito José Sarto, em publicação nas redes sociais.

Segundo anunciado pelo gestor, até o momento, 155.017 crianças foram agendadas para receber o imunizante. Em comparação a quantidade de vacinas aplicadas, a taxa de ausentes em Fortaleza é de 35,5%. Atualmente, o Ceará registrou cerca de 477.134 confirmações de cadastros de crianças entre 5 a 11 anos de idade nos dois primeiros meses de 2022.

Além da vacina da Pfizer/BioNTech, a faixa etária também pode ser imunizada com o imunobiológico CoronaVac/Butantan. Também são contempladas crianças com comorbidades, deficiências permanentes, restritas ao leito e em acolhimentos institucionais.

José Sarto ainda mencionou as ações realizadas pelo município, como mutirões de cadastramento, o transporte de alunos da rede municipal de ensino para os pontos de vacinação, além de repescagens.

O público infantil que faltou ao seu agendamento deve aguardar a divulgação das datas específicas para repescagem. É possível consultar os nomes dos agendamentos através do site do canal Coronavírus da Prefeitura de Fortaleza, pelo site Vacine Já ou no O POVO.





