Departamento de Saúde Comunitária da UFC decide exigir comprovante vacinal para aulas presenciais

O colegiado do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) posicionou-se sobre as condições necessárias para o retorno presencial das aulas. Os professores reuniram-se nessa segunda-feira, 14, e decidiram, por unanimidade, exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para todos que precisarem acessar e permanecer no interior das dependências físicas do Departamento.

Em nota, o Departamento explica que o passaporte vacinal "se materializará através da apresentação do cartão de vacinação, ou de sua exibição através do aplicativo ConectaSUS”. O colegiado afirma ainda que, "em respeito à ciência, à autonomia universitária e ao compromisso com a defesa da vida", buscará sensibilizar as instâncias superiores da UFC a adotar medidas semelhantes para toda a comunidade acadêmica.

No início deste ano, a Universidade informou em nota à comunidade acadêmica que o início do ano letivo de 2022, em 16 de março, será 100% presencial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Universidades Públicas do Ceará se preparam para volta às aulas 100% presenciais

Além da exigência, os professores de Saúde Comunitária decidiram elaborar mensagens educativas para promover medidas preventivas com ênfase na vacinação, no distanciamento social, na higienização de mãos e no uso de máscaras no ambiente universitário. Também será feita sinalização informativa e educativa nas dependências físicas do Departamento.

Ainda no comunicado, o colegiado explica que estudantes que optarem pela não apresentação de comprovante vacinal poderão acompanhar as aulas teóricas remotamente, "pois será garantido o formato híbrido". A mensagem também garante apoio da chefia do Departamento aos professores e servidores que apresentem comorbidades e outras condições que caracterizem risco mais elevado para Covid-19 grave e decidam permanecer em ensino remoto.

Tags