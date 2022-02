Caucaia libera 3ª dose da vacina contra Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos

Pessoas com idade a partir de 18 anos em Caucaia já podem receber a terceira dose (D3) da vacina contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira, 14. Dessa forma, o público que tomou a segunda dose (D2) do imunizante há quatro meses ou mais, pode procurar os pontos fixos de vacinação e os postos de saúde do município.

Os pontos fixos de vacinação em Caucaia são o Grêmio de Caucaia (Açude), a Escola Rubens Vaz (Marechal Rondon), o Icaraí Club (Icaraí) e a Igreja Bíblica Nova Metrópole (Nova Metrópole) - este último não oferece atendimento aos domingos. O horário de funcionamento de segunda-feira a sábado é de 9 às 15h30min, e no domingo é de 9 às 14h30min.

A população do município também pode se dirigir a um dos 46 Postos de Saúde, que funcionam de 8 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. No ato de vacinação tanto para a D2 como D3, a população caucaiense deve estar acompanhada do Registro Geral (RG) ou documento oficial com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e cartão de vacinação.

Ainda, pessoas imunizadas com a vacina de dose única Janssen há mais de 60 dias já podem tomar a D2 sem a necessidade de agendamento prévio, segundo a prefeitura do município. O imunizante está sendo disponibilizado em dois dos quatro pontos fixos: Grêmio de Caucaia (Açude) e a Escola Rubens Vaz (Marechal Rondon).

