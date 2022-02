Positividade de testes de Covid-19 cai de 60% para 18% em Fortaleza

Tendência de queda de casos de Covid se confirma em Fortaleza, afirma Camilo Santana (PT), em live para renovação do decreto de ações contra a pandemia no Estado. De acordo com dados apresentados, há algumas semanas, a cada 100 testes realizados na Capital, 60 tinham resultado positivo para a Covid-19. Atualmente, a cada 100, a positividade é de 18 casos. O atendimento nas Upas também vem diminuindo.

