Covid: filhos de Camilo e Onélia Santana são vacinados com a 1ª dose da vacina

Imunização aconteceu no posto de saúde Irmã Hercília Aragão, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 10

Nesta quinta-feira, 10, os filhos do governador Camilo Santana e da primeira-dama Onélia Santana, Pedro e Luísa, de 11 e 9 anos, foram vacinados com a primera dose (D1) da vacina contra a Covid-19. A imunização aconteceu no posto de saúde Irmã Hercília Aragão, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza.

Pelas redes sociais, o governador do Estado comemorou: "Momento de muita felicidade! Em nome dos profissionais do posto de saúde Irmã Hercília Aragão, no São João do Tauape, onde viemos, agradeço a todos os profissionais de saúde do nosso Ceará por todo o empenho nessa luta". Filhos de Camilo e Onélia Santana são vacinados com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 (Foto: Divulgação)



A primeira-dama também celebrou o momento: "Estou muito feliz porque hoje chegou a vez da vacinação dos meus filhos Pedro e Luísa. Eles receberam a primeira dose contra a Covid no posto de saúde Irmã Hercília Aragão, no São João do Tauape, e levaram pra casa o certificado de coragem".

De sexta-feira a domingo, 4 a 6 de fevereiro, a Capital realizou repescagem para o público infantil, com aplicação da D1 em 19.514 crianças. "Passamos de 46.368 crianças atendidas (até quinta, 3/2) para 65.882", comemorou o prefeito Sarto Nogueira.



