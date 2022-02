Mais de 19 mil crianças são vacinadas contra Covid-19 durante repescagem em Fortaleza

A vacinação de crianças contra a Covid-19 obteve um avanço no último fim de semana, na Capital do Ceará. Conforme informações divulgadas pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), de sexta-feira a domingo, 4 a 6, o Município aplicou a 1ª dose do imunizante em 19.514 meninos e meninas. "Passamos de 46.368 crianças atendidas (até quinta, 3/2) para 65.882".

"Além dos agendamentos, a repescagem no Centro de Eventos e em outros 21 centros de vacinação no último sábado contribuíram para esse número. Seguiremos inteiramente comprometidos com o avanço da imunização de nossas crianças. Vacinas salvam vidas!", concluiu o prefeito.

Para ampliar esse números, os responsáveis devem realizar o cadastro no Saúde Digital e aguardar o agendamento, que será feito pelas prefeituras. Em Fortaleza, há ajuda para o cadastramento de crianças em vários equipamentos públicos: há quatro terminais da Prefeitura para realizar o procedimento: 27 Centros de Referência de Assistência Social, quatro Cucas, Centro de Eventos, na pracinha cultural do Ancuri e da Messejana, no Centro Cultural do Canindezinho.

