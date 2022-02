Menino de 2 anos morre vítima de Covid-19 em Juazeiro do Norte 

De acordo com a Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte, a criança não tinha comorbidades

Uma criança de apenas 2 anos morreu em decorrência de complicações da Covid-19 nesta quarta-feira, 2, no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Conforme a Secretaria da Saúde do município, a vítima era um menino sem comorbidades.

Ele inicialmente estava sendo atendido no Hospital Maria Amélia, em Juazeiro, e foi transferido para o Hospital São Camilo, no Crato. Mais informações sobre a morte estão sendo investigadas. A Secretaria lamenta lamenta o caso e "solidariza-se com os familiares do paciente".

No Brasil, a vacinação contra a Covid-19 é autorizada a partir dos 5 anos. A imunização na faixa etária de 5 a 11 anos começou no dia 14 de janeiro no País.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação da vacina Comirnaty (da Pfizer-BioNTech) em crianças de 5 a 11 anos no dia 16 de dezembro de 2021. A Agência também aprovou o uso emergencial da CoronaVac (do Butantan e da farmacêutica chinesa Sinovac) em crianças de 6 a 17 anos no dia 20 de janeiro.

A Secretaria da Saúde de Juazeiro informa ainda que, até a tarde dessa quarta, 2, o município notificou 161.416 pacientes, dos quais 12 são casos suspeitos que aguardam os resultados dos exames, 117.143 casos descartados e 44.261 casos confirmados.

Entre os pacientes confirmados, há 51 hospitalizados, 6.047 em isolamento domiciliar, 37.494 que já estão recuperados, e 669 óbitos.

