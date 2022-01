Comediante norte-americano morre após se recusar a tomar vacina contra a covid-19

Christian Cabrera foi diagnosticado com a doença após o Natal e morreu em 14 de janeiro, após ser hospitalizado com falta de ar e pneumonia

O comediante norte-americano Christian Cabrera, de 40 anos, que morreu no dia 14 de janeiro por complicações causadas pelo covid-19 disse a seu irmão poucos dias antes de sua morte ter “se arrependido” por não ter tomado a vacina contra o vírus. Ele deixou esposa e um filho de três anos.

Cabrera foi diagnosticado com covid-19 após o Natal. No início de janeiro foi hospitalizado após sentir falta de ar e ser diagnosticado com pneumonia, em decorrência da covid-19.

Durante entrevista ao canal KTLA, Jino Cabrera, irmão de Christian, confirmou que o comediante era cético sobre a eficácia da vacina e afirmava que “nunca” iria se contaminar com a doença, se recusando a ser imunizado.

Poucos dias antes de morrer, Christian enviou uma mensagem a Jino onde dizia se arrepender por não ter tomado a vacina. Se eu pudesse fazer tudo de novo, faria em um piscar de olhos para salvar minha vida," disse.

No hospital, Christian publicou uma foto em seu Instagram, onde aparece em um leito de UTI ligado a um ventilador. "Estou há quase uma semana na UTI e agora não estou respirando sozinho, devido à infecção por pneumonia causada pela covid em ambos os pulmões!", escreveu ele. "Esta deve ser a pior dor que eu já tive na minha vida! Obrigado por todo o amor e orações a todos! Eu posso ouvir todas as suas orações no meu sono! Obrigado e espero vê-los em breve!", declarou o artista.

Jino anunciou a morte de Cabrera na conta do comediante no Instagram. Logo após, internautas começaram a enviar mensagens de solidariedade à família do artista.

"Christian Cabrera me ensinou o que é uma verdadeira amizade e eu nunca vou chamar ninguém de meu melhor amigo", disse o ator Michael Blackson em suas redes sociais. "Ele era altruísta e se importava com todos mais do que com ele mesmo. Obrigado por vir à minha vida Christian, eu te amo mano", concluiu.