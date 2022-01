Fortaleza ultrapassa marca de 23 mil crianças vacinadas contra a Covid-19

A Prefeitura vem entregando "certificados de coragem" às crianças que se vacinam nos centros de distribuição do imunizante

Desde o dia 15 de janeiro até a última quinta-feira, 27, já foram vacinadas 23.046 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. A Prefeitura Municipal de Fortaleza divulgou a marca nesta sexta-feira, 28.

Além da vacinação por ordem decrescente de idade, por comorbidades e deficiência permanente, foram vacinadas também crianças restritas ao leito e em acolhimento institucional.

Ana Estela Leite, titular da Secretaria de Saúde de Fortaleza, explicou que “o Município tem pensado, desde o início da vacinação das crianças, em estratégias para garantir a imunização desse público, o que inclui desde a garantia do cadastro no Saúde Digital até a vacinação domiciliar aos que não podem se dirigir aos centros”.

Além da disponibilidade de alguns centros de vacinação para aplicação da vacina, a Prefeitura também vem entregando “certificados de coragem” às crianças que se vacinam, como forma de incentivar os pequenos.

Neste fim de semana, a Capital cearense terá repescagem de crianças de 5 a 11 anos que faltaram à data do agendamento da vacina.

No sábado, 29, esse público poderá buscar a imunização no Centro de Eventos do Ceará, das 9 às 17 horas, e em mais dez postos de saúde da Capital, das 9 às 16 horas.

Os postos com atendimento no sábado, 29, são:

- Centro de Eventos (salão);

- Posto de Saúde Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga);

- Posto de Saúde Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha);

- Posto de Saúde Dr. Zenirton Pereira da Silva (R. José Roberto Sáles, 475 - Barra do Ceará);

- Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape);

- Posto de Saúde Licínio Nunes de Miranda (Rua 06, S/N - Quintino Cunha);

- Posto de Saúde Sobreira Amorim (Rua Des. Luís Paulino, 190 - Jóquei Clube);

- Posto de Saúde José Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N - Itaoca);

- Posto de Saúde Dr. Pontes Neto (Rua 541, nº 150 - 2ª etapa - Conj. Ceará);

- Posto de Saúde Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro, 1480 – Boa Vista);

- Posto de Saúde Waldo Pessoa (Rua Cap. Hugo Bezerra, 75 - Barroso).

Já no domingo, 30, o atendimento para repescagem das crianças será no Centro de Eventos, das 9h às 17 horas.

