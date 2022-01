Uso da CoronaVac em crianças do Ceará será discutida após autorização

Uso do imunizante em crianças de 5 a 11 anos foi autorizado pela Anvisa e já incluso no calendário de vacinação nacional. Com mesma dosagem para os adultos, a vacina é totalmente segura e tem perspectiva de uso no Ceará

Até meados da próxima semana, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) emitirá uma nota técnica aos municípios cearenses com o intuito de viabilizar a aplicação da CoronaVac no público infantil. Medida vem um dia após a autorização do Ministério da Saúde para aplicação das doses entre crianças de 5 a 11 anos. As doses da CoronaVac tem a mesma dosagem para os adultos e são totalmente seguras, conforme análise da Anvisa.

>> Vacina não foi causa da parada cardíaca em criança, diz governo de SP

Conforme informou a secretaria ao O POVO, a nota técnica por parte do Ministério da Saúde foi distribuída aos estados na noite da sexta-feira, 22. Após análise do documento, a Sesa emitirá um documento próprio com orientações para as cidades cearenses acerca da aplicação das doses. Atualmente, apenas a Pfizer é utilizada no público infantil - com dosagem diferente do público com mais de 18 anos.

Desde o início da vacinação contra a Covid-19 no Ceará, a Sesa recebeu 4.864.580 doses do imunizante da Sinovac Biotech. O total foi distribuído para as cidades entre aplicações para primeira dose e segunda dose; e um total de 51.1486 doses estão registradas pela Secretaria como reserva técnica: 13.016 para uso como D1 e outras 38.470 para D2. Dados foram atualizados pela última vez na sexta-feira, 21 de janeiro.

O secretário-executivo da pasta nacional, Rodrigo Cruz, afirmou que o Brasil dispõe de 9 milhões de doses disponíveis para aplicação infantil. Deste total, 3 milhões de doses estão nos estados Brasileiros e já podem ser utilizadas; as outras 6 milhões de doses estão em estoques do Ministério da Saúde e deverão ser distribuídas a partir dos próximos dias.

O POVO procurou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para compreender a logística da aplicação da CoronaVac no público infantil da Capital. A pasta informou que aguarda orientações estaduais e seguirá as medidas elencadas pela Sesa, assim que divulgadas. A partir deste sábado, Prefeitura inicia a vacinação do público infantil com comorbidades e/ou deficiências permanentes que tenham indicado a condição durante o cadastro na plataforma Saúde Digital.



Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência (atualizado dos últimos 3 meses). No caso de crianças com comorbidades ou deficiências permanente, é necessário a apresentação de atestado, relatório ou prescrição médica informando o motivo para a priorização da vacina. Será necessário levar a cópia do documento comprobatório da comorbidade ou deficiência permanente para ser entregue aos vacinadores no ato da aplicação.

Pacientes assistidos na Rede de Atenção Primária do Município (postos de saúde) e Psicossocial (CAPS) de Fortaleza podem apresentar a cópia impressa do Registro Eletrônico de Atendimento, com a estratificação de risco caracterizando a presença da comorbidade ou deficiência da criança.

Vacinação contra a Covid-19: cronograma de repescagem para crianças

A Prefeitura de Fortaleza oferta neste fim de semana (22/01 e 23/01) a repescagem para crianças de 5 a 11 anos que faltaram à data do agendamento da vacina contra a Covid-19. Neste sábado, 22, a repescagem acontece no Centro de Eventos do Ceará, de 9h às 17h, e em mais quatro postos de saúde da Capital, de 9h às 16h. Já no domingo, 23, o atendimento será exclusivo no Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz).

Veja a lista de postos abertos para vacinação contra a Covid-19 de crianças neste sábado, 22:

Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Posto de saúde Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 – Barra do Ceará)

Posto de saúde José Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim)

Posto de saúde Regina Maria da Silva Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)

Posto de saúde Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro,1480 – Boa Vista)

