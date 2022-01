Cadastro de crianças para vacina contra Covid-19 cresce 49% no Ceará

Entre a abertura do cadastro de crianças entre 5 e 11 anos para receber a vacina contra a Covid-19 no Ceará e o início da vacinação desse público, no último sábado, 15, passou-se um mês. Se até a véspera de a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer ser aplicada no Estado cerca de 29,1% das crianças aptas a receberem a vacina estavam cadastradas para serem vacinadas, uma semana após o início da campanha para esse público é possível ver o aumento nos cadastros.

Nos exatos sete dias após o início da vacinação das crianças, houve aumento de 49% nos cadastros confirmados na plataforma Saúde Digital, do governo do Estado. Ao todo, os registros apontam 392.120 crianças cadastradas.

O POVO fez um levantamento no IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), considerando os cadastros feitos e que tiveram confirmação por e-mail no período de 16 de dezembro de 2021 e 21 de janeiro de 2022.

Até 14 de janeiro, havia 263,1 mil crianças com cadastro confirmado no Ceará. Nos sete dias seguintes, entre 15 e 21 de janeiro, outras 129 mil foram cadastradas e o Estado contabilizava, nesta sexta-feira, 392,1 mil crianças com cadastro confirmado. O aumento foi de 49% em relação à véspera do início da vacinação.

O maior número de confirmações por e-mail em um só dia (38.094), desde a abertura do cadastro para crianças em 16 de dezembro, foi registrado na última segunda-feira, 17 de janeiro.

Na Capital,o número de crianças cadastradas também aumentou após o início da vacinação. De 76.859 no dia 14 de janeiro, os registros passaram para 111.151 nesta sexta-feira, 21 — um aumento de 44,6%.

Mesmo com esse aumento, o total cadastros ainda representa menos da metade das crianças aptas a receberem a vacina. De acordo com o governador Camilo Santana (PT), são 904 mil crianças cearenses nessa faixa etária.

